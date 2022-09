Las mascarillas han venido para quedarse. Más allá de las regulaciones que se establezcan, en el futuro, para su uso o no obligatorio en determinados espacios o situaciones, las mascarillas se han incorporado a nuestra cotidianeidad. Es indudable que cumplen un importante rol preventivo, frente a la Covid-19, pero también frente al resto de virus de trasmisión respiratoria, como puede ser la gripe.

Por ello, a pesar de la incomodidad que a veces supone su uso, hay que tener presente que es recomendable seguir utilizándola, aunque no sea obligatorio, cuando el sentido común nos lo marque, bien para no contagiarnos, bien para no contagiar a los demás. No se deben olvidar los grupos vulnerables, que aun con la pauta de vacunación completa necesitan protegerse en mayor medida que el resto.

Y tampoco se puede dejar de lado que en el escenario epidemiológico hay más riesgos que los asociados a la covid. La gripe, como citaba antes, desgraciadamente, según el Sistema de Vigilancia de la Gripe y otros virus respiratorios, sumó una mortalidad de 3.900 personas en la temporada de 2019-20, con más de 600.000 personas contagiadas en nuestro país.

Por último, cabe recordar que la pandemia aún no ha sido superada, y que, aunque en España ya hemos comenzado a vivir casi con total normalidad, en muchos lugares aún se sufren los estragos de la covid y vivimos en un planeta interconectado. La conclusión es que el uso o no de la mascarilla con el tiempo va a quedar circunscrito a la responsabilidad individual y a nuestra conciencia ciudadana. Y mi recomendación es que no olvidemos las lecciones aprendidas tan duramente y apostemos por la responsabilidad y la solidaridad para frenar al virus.