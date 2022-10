Los 10 mejores alimentos para mejorar nuestra visión

La mayoría de las veces no pensamos mucho en nuestra visión hasta que comenzamos a darnos cuenta de las señales de advertencia. En el mundo de la salud ocular, eso sería visión borrosa, dolores de cabeza y/o síntomas de ojos llorosos.

La degradación visual es tan frecuente en nuestros días que se considera normal y propia del proceso de envejecimiento, como si el hecho de pasar de una determinada edad conllevara tener mala visión. Se la considera una enfermedad irreversible que se va agravando con el tiempo, lo que requiere el uso de lentes con cada vez mayor graduación. Sin embargo, gracias a varias investigaciones, como la del oftalmólogo norteamericano William Bates en 1926, hoy en día se conocen numerosas técnicas que previenen o mejoran nuestra vista por medio de una correcta alimentación.

Pescado

Algunos estudios han descubierto que el aceite de pescado puede revertir la sequedad ocular. MITXI 23/02/2022 FOTO: MITXI MITXI

Mantener un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo de problemas oculares y uno de los mejores alimentos en este sentido, son los pescados, que son ricos en ácidos grasos omega-3. Los pescados que contienen mayores niveles de omega-3 son: atún, salmón, trucha, caballa, sardinas, anchoas y arenque.

Asimismo, algunos estudios han descubierto que el aceite de pescado puede revertir la sequedad ocular, incluida la causada por pasar demasiado tiempo frente a las pantallas.

Frutos secos y legumbres

Las nueces y las legumbres que son buenas para la salud de nuestros ojos incluyen: nueces, anacardos y lentejas. FOTO: La Razón La Razón

Las nueces también son ricas en ácidos grasos omega-3, además cuentan con un alto nivel de vitamina E, que puede proteger el ojo del daño relacionado con la edad. Las nueces y las legumbres que son buenas para la salud de nuestros ojos incluyen: nueces, anacardos y lentejas.

Semillas

Las semillas ricas en omega-3 incluyen: semillas de chía, de lino y de cáñamo. FOTO: Eising Studio - Food Photo & Video ©GTRESONLINE

Al igual que las nueces y las legumbres, las semillas tienen un alto contenido de omega-3 y son una rica fuente de vitamina E. Las semillas ricas en omega-3 incluyen: semillas de chía, de lino y de cáñamo.

Cítricos

Al igual que la vitamina E, la vitamina C es un antioxidante recomendado por los investigadores médicos para combatir el daño ocular relacionado con la edad. Photo Taken On: March 01st, 2017 FOTO: dreamstime la razon

Las frutas cítricas son ricas en vitamina C. Al igual que la vitamina E, la vitamina C es un antioxidante recomendado por los investigadores médicos para combatir el daño ocular relacionado con la edad. Las frutas cítricas ricas en vitamina C incluyen: limones, naranjas y pomelos.

Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde son ricas en luteína y zeaxantina. MERCADO CENTRAL 29/09/2020 FOTO: MERCADO CENTRAL

Las verduras de hoja verde son ricas en luteína y zeaxantina y también son una buena fuente de vitamina C. Los mejores vegetales de hoja verde son: espinaca, col, rizada y coles.

Zanahorias