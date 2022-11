Esta es la mejor postura para dormir, según la ciencia

Comer bien, hacer ejercicio y descansar adecuadamente. Estos son los tres hábitos esenciales que debemos cuidar para la mayoría de expertos si deseamos contar con una buena salud a lo largo de nuestras vidas.

Dormir es, así, uno de los puntos más importantes en nuestras vidas. Un descanso adecuado resulta clave para poder mantener una vida saludable y, además, aporta múltiples beneficios a nuestro organismo como una correcta regeneración neuronal o muscular.

Por ello, descansar de forma correcta también nos ayuda a padecer muchas menos enfermedades o a recuperarnos rápidamente de estas. Cuando sufrimos un constipado, por ejemplo, el sueño resulta muy efectivo para que nuestro cuerpo batalle con los virus y consiga vencerles en menor tiempo.

La falta de sueño o descanso reporta a nuestros organismos muchas debilidades. Además, no reposar de forma eficiente puede y aumenta el riesgo de padecer patologías derivadas de este como una mayor probabilidad de obesidad, estrechamente relacionada con impulsos cerebrales que desean alimentos más calóricos por culpa del mal descanso.

Llegados a este punto, existen ciertas pautas que los expertos destacan para poder tener un sueño de calidad. Aunque se habla desde hace décadas de las famosas 8 horas de descanso las recientes investigaciones han ido perfilando estas con una horquilla de entre 7 a 9 horas para que el sueño sea correcto y efectivo.

Un deportista, por ejemplo, necesita más horas de descanso que una persona sedentaria o que no necesite dormir tanto sin reportar problemas para su organismo. Así, los especialistas también destacan el sueño como uno de los tres ejes básicos para tener una vida saludable junto al deporte y una alimentación sana y equilibrada.

Vista la importancia del sueño en los últimos años se han incrementado los casos de patologías que dificultan el descanso. El insomnio o la falta de horas son dos de los ejemplos que se han visto a la larga debido a los cambios en la sociedad como el estrés o los horarios rotativos, entre otros mucho ejemplos.

La mejor postura para dormir

Cada persona es un mundo. Por ello, seguramente no dormimos todos de la misma forma, aunque si lo hacemos similar. Hay quien se mueve por toda la cama o, en cambio, no se desplazan ni un centímetro en horas. No obstante, parecen existir algunas posturas mejores que otras, algo que trató de analizar la Universidad americana Stony Brook, en Nueva York.

Según esta investigación dormir de lado es la mejor posición para la salud. Esto se debe a que se acelera el proceso linfático de nuestro organismo haciendo que se limpien de forma efectiva todos los desechos provenientes del sistema nervioso. Así, se disminuye, según los análisis realizados, a posibilidad de sufrir ciertos problemas de salud como puede ser el Alzheimer.

Incluso, cabe destacar que si se dormía del lado izquierdo los residuos se eliminaban todavía de una forma más efectiva y superior.