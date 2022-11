1. ¿Ha cambiado mucho la dieta de las personas con diabetes en los últimos años?

El plan de alimentación de las personas con diabetes debe ser sano y equilibrado. Antaño se hablaba de alimentos prohibidos. Las tendencias actuales evitan la prohibición. Todas las personas con diabetes necesitan controlar la cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono que toman en cada comida.

Las personas con diabetes tipo 2, habitualmente suelen tener problemas de sobrepeso y/u obesidad y, por tanto, es aconsejable que reduzcan la cantidad de alimentos que consumen en general y aquellos que contienen hidratos de carbono en cada comida. Además, se aconseja aumentar la actividad física diaria.

2. ¿Cuáles han sido los principales cambios?

En realidad, no hay cambios sustanciales. No existen las dietas milagro, ni los super-alimentos, ni las dietas mágicas. También hay que tener cuidado con los alimentos identificados como “sin azúcar añadido” o “para diabéticos”. No llevar azúcar añadido no significa que no contenga hidratos de carbono y que, por tanto, debamos medirlos. Los alimentos “para diabéticos” suelen ser más caros y no aportan ningún beneficio adicional. Es una estrategia de marketing para fomentar su consumo. El plan de alimentación se debe personalizar según el tratamiento y las necesidades de cada individuo.

Desde hace años, las personas que siguen tratamiento con insulina y en especial, las personas con diabetes tipo 1, tienen un plan de alimentación libre. Para ello, un requisito imprescindible es que hayan aprendido a adaptar las dosis de insulina según la cantidad de alimentos con hidratos de carbono que toman y la actividad física que van a realizar. Este aprendizaje se realiza a través de la educación terapéutica, un recurso al que actualmente no pueden acceder todas las personas con diabetes en nuestro país.

3. En la actualidad ¿cuál se considera la mejor dieta para las personas con diabetes? ¿la mediterránea, la vegetariana, la vegana…?

En los últimos años proliferan diferentes tipos de dietas que se ponen de moda con más o menos intensidad. El objetivo fundamental de un plan de alimentación es asegurar al organismo todos los nutrientes necesarios para llevar a cabo nuestra vida diaria y mantener un buen estado de salud. La dieta mediterránea ha demostrado beneficios en la salud de las personas. Cuando una persona quiere seguir una dieta en la que se limitan algunos alimentos, como la vegana, es aconsejable consultar con un nutricionista. Este profesional le aconsejará cómo combinar los alimentos y para evitar déficits nutricionales, minerales o vitaminas necesarias para una vida saludable.

4. ¿Hay alguna dieta que aumente el riesgo de diabetes?

Es importante diferenciar entre el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y no se puede evitar. Tampoco se saben las causas por las que se desarrolla este tipo de diabetes. Sin embargo, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético y, está muy relacionada con el estilo de vida. Si una persona hace poca actividad física y toma grandes cantidades de alimentos, desarrollará obesidad. Éste es un factor de riesgo importante para la aparición de la diabetes tipo 2. Tomar bollería y bebidas azucaradas a diario serían hábitos desaconsejados.

5. A día de hoy, ¿los alimentos recomendados y prohibidos para las personas con diabetes son los mismos que antaño?

Como decía, mejor que prohibir es limitar el consumo de alimentos. Aquellos que antes se prohibían, ahora se aconseja limitar su consumo y tomarlo en cantidades pequeñas, dejándolos para situaciones especiales.

6. ¿Cuáles son unos y otros?

Los alimentos cuyo consumo debería ser limitado son las bollerías, la comida rápida, las cocciones tipo rebozados y fritos, las bebidas azucaradas, las bebidas alcohólicas. En el plan de alimentación habitual se deben medir las cantidades de alimentos ricos en hidratos de carbono (legumbres, pasta, arroz, patata o pan) que se toman para evitar subidas o bajadas bruscas de la glucosa en sangre.

7. ¿En 2021 la diabetes exige unos cuidados específicos, pero ya no impide en absoluto llevar una vida normal?

Las personas con diabetes pueden y deben llevar una vida normal. Aunque, deben tener unos cuidados diarios. En relación a la dieta, deben cuidar la cantidad de hidratos de carbono que toman. La diabetes les exige tomar muchas decisiones diarias, principalmente las personas que siguen tratamiento con insulina. Antes de cada comida deben medir su valor de glucosa, decidir la cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono que van a tomar, pensar si van a realizar o no actividad física y, en consecuencia, decidir la dosis de insulina que se van a pinchar. Este ejercicio lo deben realizar en todas las comidas que realizan cada día.

8. Sin embargo, cada vez hay más personas con diabetes, ¿influye en algo la dieta alimenticia en que crezcan en número los afectados por diabetes tipo 2?

Los hábitos de vida de la población en general han empeorado. La vida sedentaria y tomar comida rápida, bollería y otros alimentos poco saludables de manera habitual fomenta la aparición de obesidad y como consecuencia, de diabetes tipo 2.