¿Cuántas horas antes de irnos a dormir debemos dejar de tomar café?

Con la llegada del frío las cervezas en una terraza por la tarde se convierten en citas para tomar un café caliente. Así, muchas personas recurren a ciertas bebidas con elevadas temperaturas para combatir el descenso de los termómetros.

Sin embargo, la taza de café caliente no solamente es útil contra el frío. El principal uso de esta bebida es su poder estimulante. Gracias a sus componentes este es uno de los mejores remedios para activar el organismo y, así, tener energía.

Pero el café también encierra muchas curiosidades. La bebida es la segunda más consumida del mundo, solamente superada por el agua. Además, cabe destacar que cada día se elaboran más de tres mil millones de tazas de café en todo el mundo, un dato espectacular.

Sin embargo, pese a su gran popularidad en países como España, el café cuenta con mayor producción entre los países nórdicos. Así, esta semilla de la fruta del árbol del cafeto cuyo origen proviene de la palabra árabe “Qahhwat Al-bun”, que significa “vino del grano”, se ha convertido en un alimento clave en la sociedad actual.

En el consumo de la bebida cada persona es un mundo. Por ello, la forma de tomarse un café también varía según a quien consultemos. Hay que lo prefieren solo e intenso mientras otros simplemente desean que acompañe una taza de leche. No obstante, sí parece existir un patrón: prácticamente todo el mundo toma café.

Un enemigo contra el sueño

Así las cosas, el café empieza a actuar entre 30 y 45 minutos tras la toma. Sus efectos se alargan alrededor de seis horas por lo que no resulta conveniente beber durante este espacio de tiempo si deseamos irnos a dormir. No bastante, cada persona metaboliza la cafeína de forma distinta. Hay sujetos que pueden tolerar dosis mayores, aunque lo recomendable es no tomar mínimo seis horas antes.

Según los estudios con mayor consenso el cuerpo elimina completamente este elemento a las 10 horas por lo que será mejor no tomar durante toda la tarde. Sin embargo, si somos unos adictos a la bebida podemos recurrir al descafeinado que aporta múltiples beneficios como el café normal.

El descanso es, así, uno de los tres hábitos a tener en cuenta si deseamos tener una vida saludable. Este junto a la alimentación saludable y el ejercicio físico de forma asidua debe tenerse en cuenta para mejorar el funcionamiento del organismo o evitar muchas de las patologías comunes de la actualidad.