Los ministros de Sanidad no pueden durar solo un año

El Ministerio de Sanidad ha sido siempre la hermanita pobre de todos los Gobiernos y lo sigue siendo con el actual, a pesar de la terrorífica pandemia de Covid-19 que ha azotado nuestro país. A la vuelta de unos meses, su actual titular, Carolina Darias, saldrá rumbo a Canarias y Pedro Sánchez nombrará a un sucesor –seguramente también una mujer– para el tiempo que reste hasta las elecciones generales.

Con estos movimientos habrán sido cinco los ministros de Sanidad que ha habido en España desde la llegada al Ejecutivo de su actual presidente, en una cuenta que comenzó con Carmen Montón, siguió con María Luisa Carcedo y continuó más tarde con Salvador Illa.

Es cierto que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy Sanidad se había convertido ya en un ministerio de aves de paso, pero nunca fue tan acusada como hasta ahora esta tendencia tan perniciosa para el sector y para los pacientes que forman parte del sistema. Perniciosa, porque a pesar de que las competencias están transferidas, compete a este departamento gubernamental la planificación y la cohesión de la sanidad en España. Y, también, dibujar el horizonte hacia el que se encamina, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello. Y si los ministros duran un año o menos, no hay planificación posible y las reformas se aplazan pese a que numerosas de ellas no pueden dilatarse por más tiempo. Es lo que sucederá, por ejemplo, con los cambios que eviten la fuga al extranjero de médicos formados en España, o que pongan freno de una vez por todas a las vergonzosas listas de espera en la mayor parte del territorio. ¿Qué va a hacer un ministro si apenas está un año en el puesto si, además, no conoce el sector, como les pasó a Illa y a la propia Carolina Darias? No hará nada.