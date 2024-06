La AECC anuncia la mayor ayuda económica para investigar cánceres de baja supervivencia en España

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Aunque la supervivencia del cáncer ha aumentado en los últimos años, existen muchos tipos de tumores donde el número de pacientes que sobreviven en un período específico de tiempo es muy bajo o se ha estancado. Así, cada año se diagnostican 100.000 tumores calificados como de baja supervivencia.

Con el objetivo de seguir sumando iniciativas para alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha otorgado la mayor ayuda económica para investigar cánceres de baja supervivencia en España.

Se trata de dos ayudas a dos proyectos de investigación oncológica, uno de cáncer de pulmón de célula pequeña y otro para el cáncer de hígado, por un total de 18 millones de euros.

En ellos participarán más de 350 investigadores, que acercarán la investigación directamente al paciente.

"Tenemos que invertir más para aumentar la supervivencia del cáncer", afirmó Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica.

Y en este sentido, y con el fin de garantizar la equidad, la AECC se marcó como objetivo crear una red que integre el territorio y de investigadores y clínicos. En total, participan "científicos de 20 provincias", avanzó Reyes.

Todo un hito, y es que "había que construir una red que permitiera que todo el país estuviera conectado, investigadores y el entorno clínico, para que lo que se investiga en el laboratorio llegue a las personas", añadió Isabel Orbe, directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica.

Una de las ayudas, destinada a un proyecto de investigación de cáncer de pulmón, cuenta con una cuantía de 10 millones de euros para los doctores Luis Paz-Ares y Marcos Malumbres y tendrá una duración de cinco años.

Se trata del proyecto "Cáncer de pulmón de célula pequeña. De las redes biológicas a la terapia personalizada" y su objetivo es desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes mediante la creación de una red tanto nacional como internacional para estudiar este tumor a nivel molecular y epidemiológico.

Algo clave, ya que el cáncer de pulmón de células pequeñas es uno de los tipos más mortales. Esto se debe en gran parte a que en la mayoría de los casos se diagnostica cuando ya está extendido.

"El 70% de los casos diagnosticados tiene metástasis y menos del 2-3% son candidatos a cirugía", afirma el Dr. Luis Paz-Ares, investigador adjudicatario y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre, en Madrid.

Esto explica que en la actualidad solo el 3% de estos pacientes viva más de cinco años.

Y si bien el tabaquismo es el principal factor de riesgo de este tumor cuya incidencia es de más de 4.000 nuevos casos al año en nuestro país, hay otros posibles factores ambientales y ocupaciones poco estudiados.

"El cáncer de pulmón de células pequeñas solo se parece al cáncer de pulmón en que es en el pulmón. Nos dimos cuenta de que en España no había ni un solo grupo de investigación destinado a este tipo de tumor. Y hemos conseguido -a través de este proyecto- poner en marcha 15 grupos de investigación básica", destacó el Dr. Marcos Malumbres, investigador adjudicatario y jefe del grupo de Cancer Cell Cycle en el VHIO.

De este modo, a través de este proyecto también se quiere involucrar a los pacientes en la investigación y aumentar la concienciación social sobre este cáncer tan poco estudiado hasta la fecha.

Para Cuca, paciente con este tipo de tumor, "esta inversión debería hacerla el Estado, no una asociación, pero lo importante en todo caso es que se haga. Yo me he aprovechado de la investigación de muchas personas y las personas que vengan después de mí se van a beneficiar de este proyecto".

La otra ayuda está destinada a la investigación del carcinoma hepatocelular, el cáncer de hígado más común, liderada por los doctores Josep M. Llovet y Xosé R. Bustelo con una inversión de ocho millones de euros y tendrá una duración de seis años.

Se trata del proyecto "Mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer de hígado combinando inmunoterapia y cirugía", que englobará a 25 centros y que tiene como objetivo incrementar la supervivencia en pacientes operados de carcinoma hepatocelular que serán tratados con inmunoterapia antes y después de la cirugía.

En el proyecto se definirán también marcadores que permitan predecir la respuesta al tratamiento para avanzar hacia una terapia más personalizada, así como la identificación de terapias alternativas para los pacientes que muestren resistencia a la inmunoterapia.

"Únicamente entre el 20 y el 25% de los pacientes con este cáncer se curan. Es decir, la supervivencia a cinco años es menor del 30% y para conseguir mejorar esta supervivencia queremos hacerlo a través del tratamiento neoadyuvante". Es decir, el paciente "dos meses antes de someterse a una cirugía será tratado con inmunoterapia y luego 12 meses después", explicó el doctor Josep M. Llovet, investigador adjudicatario catedrático de Medicina-Oncología Hepática de la Universidad de Barcelona.

De este modo, "esperamos -continuó- conseguir unas mejoras de supervivencia como ha habido en otros cánceres como el melanoma".

"La recidiva al año hoy es del 30-35% y nuestro objetivo es reducirla a más de la mitad", avanzó el doctor Llovet, quien destacó lo primero de todo los 18 millones de euros que destinará la AECC en ambos proyectos: "Este nivel de inversión realizado por la AECC no tiene parangón en España. Está solo al nivel de la Unión Europea. Este enorme esfuerzo tiene como objetivo crear una red para que llegue a más centros y desde mi punto de vista habrá continuidad después de acabar estos estudios". "Es un caso único incluso en Europa, no recuerdo que entidades filantrópicas destinen esta cantidad de dinero en ningún país europeo", añadió.

"En España siempre hay muy buenas ideas, pero poco dinero para implementarlas. Y estas ayudas son la cuantía necesaria y además respeta los tiempos, porque muchas veces los proyectos son cortoplacistas y este no es el caso", dijo en referencia a los seis años de duración del proyecto el doctor Xosé Bustelo, investigador adjudicatario y director del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca).