Armando Solís: «El objetivo es ser la referencia de protección para todos los sanitarios»

Apasionado de su profesión, Armando Solís es un veterinario de raza, pero también un buen gestor, tal y como demuestra desde hace 23 años al frente del Colegio de Veterinarios de Asturias. Vinculado al Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) desde 2022, asumió las riendas de su presidencia en junio. Ahora, vive a caballo entre Oviedo y Madrid, pero la vocación está por encima.

¿Cómo afronta el nuevo reto profesional?

Con mucha ilusión porque llevo toda mi vida vinculado al mundo sanitario y también a PSN. Tengo clara la sinergia que existe entre ambos. Estoy convencido del potencial que tenemos porque nuestro colectivo es muy vocacional y hay una parte muy importante que necesita mejorar su protección. Quienes nos dedicamos a cuidar, a veces dejamos en un segundo plano nuestra protección y la de los nuestros y PSN es la garantía para cubrir esa necesidad.

¿Y en lo personal?

Es la primera vez que PSN está liderada por un veterinario y supone para mí un orgullo, a la vez de una enorme responsabilidad.

¿Cómo le ayuda presidir el Colegio de Veterinarios de Asturias?

La experiencia siempre aporta cosas positivas. Los años te permiten analizar con perspectiva y eso es fundamental en gestión. Obviamente PSN es una realidad mayor, pero los retos y las oportunidades tienen una relación directa con el objetivo marcado y ahí está la clave, tener clara la meta. En nuestro caso la tenemos: ser la referencia de protección para todos los profesionales sanitarios, ofreciendo las máximas garantías.

Sustituye en el cargo a Miguel Carrero, que estuvo al frente de la mutua más de 25 años. ¿Confía en una presidencia larga?

Sería muy aventurado pensar en plazos. Ahora no me preocupa el tiempo que voy a estar en PSN. Lo importante es trabajar cada día para hacer que la compañía mejore sus productos y servicios a los mutualistas, el asesoramiento que les ofrece, en definitiva, que sea más valorada por ellos. Me gusta medir los resultados porque creo que al final es lo que permite valorar si el trabajo da sus frutos. En el caso de Miguel Carrero, sin duda, ha marcado un antes y un después en PSN. Ahora nos toca tomar el testigo y trabajar para hacer que la entidad siga avanzando.

¿Qué gran objetivo persigue en esta nueva etapa?

No puede haber un objetivo más relevante que mejorar constantemente el servicio que se ofrece a los mutualistas. Pero más allá de lo genérico, un objetivo prioritario sería reforzar nuestra relación con los colegios. PSN nació de estas instituciones porque tienen un punto común que son los propios colegiados y sus necesidades. Los colegios sienten a PSN como suya, no es una compañía aseguradora más, es parte intrínseca de su realidad. Por eso, me parece importante reforzar nuestra presencia.

¿En España se cuida bien a los profesionales sanitarios?

Nuestro estado de bienestar muestra síntomas de agotamiento. Muchos de sus pilares están expuestos a tensiones cada vez mayores derivadas del envejecimiento poblacional, de la cada vez mayor cronicidad de las patologías… y esto tiene un impacto económico y, por descontado, sobre los servicios que reciben los ciudadanos. Cuando un profesional sanitario se jubila o sufre una baja laboral tiene una merma en su poder adquisitivo que necesita cubrir. Cuando en una familia alguien muere, se sufre un importante impacto económico para el que debemos estar preparados y, lamentablemente, hay muchos profesionales que no son conscientes hasta que ocurre. Es ahí cuando se dan cuenta de lo importante que es tener el respaldo de una entidad como PSN. Por eso, para nosotros es clave concienciar al profesional para que pueda anticiparse a estas situaciones.

¿El seguro de responsabilidad civil es el mejor escudo protector para un sanitario?

Es una necesidad porque los sanitarios no solemos estar pendientes de cuestiones ajenas a nuestra práctica profesional. Este seguro es precisamente esa garantía que nos da la tranquilidad que nos permite centrarnos en nuestro trabajo. Hoy todo se amplifica con mayor facilidad. Una reclamación que hace años quedaba circunscrita a la esfera personal, ahora tiene una gran repercusión como consecuencia del efecto multiplicador de las redes sociales. Ese impacto psicológico puede ser demoledor para el profesional y el seguro de RC también sirve de protección en estos casos. Aunque su principal finalidad es evitar un proceso judicial, si llega el caso, permite disponer del mejor respaldo legal, además de un complemento económico en aquellos casos en los que pudiera producirse una inhabilitación.

En 2050 por cada tres personas en edad de trabajar habrá dos mayores de 65 años. ¿Por qué es esencial contar con un plan de pensiones?

Precisamente por datos como estos. Nuestro país está entre los más envejecidos del mundo y en breve será el que mayor esperanza de vida tenga. Son buenas noticias, pero económicamente tienen un impacto indudable. Hace no muchos años, alguien vivía poco más de 10 años desde que se jubilaba y hoy está muy cerca de que la media sean 20. El Estado va a ser incapaz de cubrir esa evolución y eso va a impactar en la calidad de vida de las personas. Por eso, el ahorro previsional es una necesidad, y más si hablamos de profesionales sanitarios, que al final de su vida laboral cuentan con ingresos por encima de los topes que establecen las pensiones públicas, por lo que el impacto es más evidente. Nosotros llevamos muchos años gestionando planes de pensiones y podemos presumir de estar sostenidamente entre los primeros puestos de los rankings por rentabilidad.

¿Qué papel juega el asesoramiento a los sanitarios?

Es clave porque nuestro modelo de relación con el mutualista es completamente diferente a lo que se encuentra en el mercado. En primer lugar, no tenemos clientes, sino mutualistas. Y, en segundo, no tenemos vendedores, sino una red de asesores comerciales que estudian de manera personalizada las necesidades de cada persona para ofrecerle el seguro que realmente necesita.

¿Qué cifras de cierre de negocio manejan para 2024 y qué expectativas tienen para 2025?

Prevemos que las cifras serán parecidas a las de 2023 (cuando facturamos algo más de 267 millones de euros) y eso sería una muy buena noticia, teniendo en cuenta que el año pasado fue un ejercicio positivo desde el punto de vista de facturación. De cara a 2025 hay que ser más prudentes porque la previsible evolución a la baja de tipos de interés hará más compleja la expectativa para los seguros de ahorro, que tienen un peso muy relevante para las compañías del ramo de Vida.

¿Cómo vislumbra la sanidad del futuro y cómo se están preparando para adaptarse a ella?

La sanidad está llamada a potenciar el enfoque One Health en el que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente se analiza bajo una única perspectiva. Por otro lado, debemos hacer un esfuerzo para poner aún más en valor la labor de los profesionales. Los aportes que la tecnología ha supuesto y va a suponer para el mundo sanitario son indudables pero la pieza clave es la parte humana. En España contamos con unos profesionales sanitarios de alto nivel que están viéndose abocados a salir fuera porque allí encuentran el reconocimiento y la remuneración que no tienen en nuestro país, y eso es una lástima nos hace perder a todos.