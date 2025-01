Así debes limpiarte los ojos para evitar orzuelos, conjuntivitis o úlceras y mejorar tu higiene

El doctor Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Clínica Baviera estuvo charlando con La Razón sobre el último Estudio de la Visión en España de Clínica Baviera, que explica que presbicia o vista cansada tiene una alta prevalencia entre los españoles. "Se trata del defecto visual más frecuente entre los españoles", explicó.

"La presbicia no es un defecto visual grave, tratarla es esencial para mantener la calidad de vida. Cuando no se corrige, puede afectar a actividades cotidianas como leer, escribir, trabajar con el ordenador o incluso cocinar o conducir, lo que puede generar incomodidad, frustración y estrés. Tratarla no solo mejora la visión, sino que también ayuda a prevenir esfuerzos excesivos del sistema visual, lo que puede derivar en fatiga ocular, dolores de cabeza, visión borrosa y una sensación general de incomodidad", recalcó durante la entrevista. Sin embargo, este problema no es el único que afecta a los ojos de los españoles.

Otros problemas que afectan al ojo

Hay distintas patologías oculares comunes, que son especialmente dañinas durante la época de frío. Algunas de ellas son la conjuntivitis, cuyos principales síntomas son el enrojecimiento, irritación, picor, fotofobia o sensibilidad a la luz, lagrimeo abundante, secreción o sensación de cuerpo extraño. Los orzuelos, que pueden reconocerse por el hinchazón de párpados, sensibilidad o dolor en los mismos, lagrimeo excesivo, legañas, sensación de arenilla o cuerpo extraño, sensibilidad a la luz o picor y escozor. También pueden aparecer úlceras, que se manifiestan con el enrojecimiento, secreciones, grasa y caspa en las pestañas.

Así debes limpiarte los ojos

Para evitar sufrir estas enfermedades es importante mantener una buena higiene ocular. Para ello es importante prestar especial atención a algunas partes como los párpados y las pestañas, que protegen los ojos de la sequedad y de los cuerpos extraños. El doctor Fernando Llovet aconseja lo siguiente:

Usar toallitas y geles especiales.

Quitar con mucho cuidado los restos de maquillaje (en caso de que lo usemos).

Eliminar las legañas que podemos tener al despertar.

El descanso y la limpieza, vital para nuestros ojos

Los dispositivos electrónicos pueden llegar a irritar nuestros ojos, provocando la temida fatiga visual. El doctor explica varias medidas simples como colocar el ordenador a unos 40 centímetros de distancia e inclinado 20 grados para evitar reflejos, así como bajar el brillo de las pantallas. Siguiéndolas, reduciremos los impactos negativos sobre nuestros ojos.

"Debemos acostumbrarnos a realizar pausas de cinco minutos al menos cada dos horas de trabajo", explica el oftalmólogo. Un simple masaje ocular o, más sencillo aún, mirar por la ventana hacia el horizonte es lo más efectivo para evitar la fatiga de los ojos, además de relajar nuestra mente. No es bueno trabajar de forma continuada sin descansar, al menos, por un momento. También es importante una cuestión de lógica que a veces olvidamos o la realizamos de forma inconsciente y que puede provocarnos infecciones: "No tocarnos los ojos con las manos sucias y nunca frotarlos", explica el doctor Llovet.