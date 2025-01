Dr. Llovet: «Implantar una lente multifocal intraocular es la técnica más eficaz para la vista cansada»

La presbicia o vista cansada tiene una alta prevalencia entre los españoles ya que, según el último Estudio de la Visión en España de Clínica Baviera, afecta a más del 60% de los mayores de 40 años. No se puede prevenir y para corregirla se pueden emplear gafas y lentillas, aunque cada vez existen técnicas quirúrgicas más efectivas. Hablamos de todo ello con el doctor Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Clínica Baviera.

¿Por qué aparece la presbicia?

Es una condición visual relacionada con la edad, que dificulta la visión cercana. Se trata de un proceso natural del envejecimiento del cristalino que, con el paso del tiempo, pierde elasticidad y capacidad de enfocar los objetos cercanos. Suele aparecer a partir de los 40 años, especialmente de los 45.

¿Cómo evoluciona en España?

Se trata del defecto visual más frecuente entre los españoles. Además, debido al progresivo envejecimiento de la población, es lógico pensar que su prevalencia aumentará en los próximos años.

¿Por qué hay que ponerle freno?

Aunque la presbicia no es un defecto visual grave, tratarla es esencial para mantener la calidad de vida. Cuando no se corrige, puede afectar a actividades cotidianas como leer, escribir, trabajar con el ordenador o incluso cocinar o conducir, lo que puede generar disconfort, frustración y estrés. Tratarla no solo mejora la visión, sino que también ayuda a prevenir esfuerzos excesivos del sistema visual, lo que puede derivar en fatiga ocular, dolores de cabeza, visión borrosa y una sensación general de incomodidad.

¿Qué consecuencias para la salud implica no tratarla?

Si la presbicia no se corrige, las personas pueden desarrollar malos hábitos posturales, como inclinarse demasiado hacia adelante o forzar los ojos para enfocar. Esto puede llevar a dolor de cuello, hombros y espalda. También puede aumentar el riesgo de accidentes en el trabajo o en la vida diaria. En algunos casos, la falta de corrección de la presbicia podría enmascarar o retrasar el diagnóstico de otras condiciones oculares más graves, como cataratas, glaucoma o enfermedades de la retina. Por eso, las revisiones oftalmológicas regulares son fundamentales, ya que no solo permiten abordar la presbicia, sino también detectar y tratar a tiempo cualquier otro problema ocular que pueda surgir.

¿Qué novedades tienen para abordar este defecto visual?

En Clínica Baviera llevamos más de 20 años operando la presbicia y en este tiempo se han dado importantes avances tecnológicos y quirúrgicos que han permitido desarrollar tratamientos más efectivos. En los primeros años, para corregir quirúrgicamente la presbicia se optaba por la cirugía láser (técnicas como el Lasik-visión combinada, en la que se potencia la especialización natural que tienen los ojos, ya que habitualmente uno está más especializado en ver de lejos y otro en enfocar los objetos más cercanos). Con este tratamiento láser se optimiza esta especialización y la percepción de visión binocular en distancias lejanas y cercanas, permitiendo que el paciente no dependa de gafas en sus actividades.

¿Cuál es la técnicas más puntera a día de hoy?

En la actualidad la técnica más común consiste en la implantación de una lente intraocular multifocal. Este procedimiento se lleva a cabo generalmente de forma ambulatoria (no requiere hospitalización), bajo anestesia tópica (en forma de gotas), extrayendo el cristalino, que ha perdido su capacidad de enfoque, y sustituyéndolo por una lente intraocular con múltiples focos (multifocal), lo que permite al paciente ver tanto de cerca como de lejos sin depender de las gafas, ya que desempeña la función de un cristalino artificial. En este sentido, uno de los avances más significativos en los últimos años ha sido el perfeccionamiento de las lentes intraoculares multifocales, con las que se puede obtener una alta calidad de visión a todas las distancias. Además, estas lentes, al ser personalizadas, permiten corregir otros defectos asociados (como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo), de modo que el paciente pueda eliminar la dependencia de gafas o lentes de contacto.

¿Qué beneficios aporta el empleo de la lente intraocular?

La principal ventaja de esta intervención es su comodidad, ya que elimina la necesidad de usar gafas constantemente para realizar actividades que requieren visión cercana, como leer un libro, mirar el móvil o coser. Al tratarse de un procedimiento generalmente ambulatorio, el paciente puede regresar a su hogar el mismo día de la intervención con el ojo sin ocluir, protegido con gafas de sol y allí seguir las indicaciones del oftalmólogo. El tratamiento postoperatorio se realiza, habitualmente, en forma de colirios y el periodo de recuperación tras la operación es breve. Además, con la intervención quirúrgica se puede prevenir la futura aparición de cataratas, en caso de que aún no se hayan desarrollado. Y la otra ventaja de sustituir el cristalino envejecido por uno artificial es que este último no sufrirá el proceso de envejecimiento de aquel.

¿Es apto para cualquiera?

La operación de presbicia con implante de lente intraocular está dirigida a personas que presentan este defecto visual, que manifiestan síntomas claros y que cumplen con las condiciones de seguridad necesarias, como la ausencia de enfermedades visuales graves. Por ello, antes de la intervención se lleva a cabo una revisión oftalmológica exhaustiva y una exploración detallada.

¿Qué tasa de éxito tiene?

En este tiempo, hemos realizado más de 400.000 intervenciones de cirugía intraocular logrando unos excelentes resultados. Los estudios referentes al implante de lentes intraoculares multifocales revelan que el porcentaje de pacientes satisfechos con su visión e independencia de gafas es elevadísimo.

¿En qué se está investigando?

El continuo desarrollo de la Oftalmología, tanto en los procesos diagnósticos, en las técnicas quirúrgicas y en este caso particular en las lentes intraoculares, junto con la robotización y la inteligencia artificial (IA), va a facilitar que la cirugía de la presbicia se consolide definitivamente. Además, la excelencia clínica, quirúrgica e investigadora de los oftalmólogos españoles lo hará posible.