La bebida con la que no puedes tomarte pastillas: mucha gente se piensa que no pasa nada

España ocupa el quinto lugar en la producción de medicamentos en Europa, con una destacada especialización en vacunas para seres humanos. Sin embargo, un reciente estudio revela una pérdida preocupante: el 24% de los medicamentos genéricos esenciales han desaparecido en los últimos diez años, porcentaje que aumenta al 37% en el caso de los tratamientos oncológicos.

A pesar de estas cifras, muchas personas siguen cometiendo un error común al momento de tomar medicación: acompañarla con bebidas distintas al agua. Aunque pueda parecer inofensivo, la ciencia demuestra lo contrario.

Las bebeidas con las que no hay que tomar pastillas

El agua es el líquido recomendado porque no altera ni interfiere en la composición ni en los efectos del medicamento, y no provoca reacciones adversas. No ocurre lo mismo con otras bebidas, tal y como expone un estudio realizado en Arabia Saudí y publicado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. En dicha investigación se analizaron los efectos de cinco bebidas comunes: refresco de cola, café, zumo, leche y una bebida energética.

Los resultados muestran que todas estas opciones modifican el tiempo que tarda el fármaco en desintegrarse, lo que puede afectar su absorción en el cuerpo. En particular, el café, al ser una bebida caliente, puede alterar la química del medicamento. Por su parte, el zumo —especialmente el de pomelo— tiene un pH ácido que lo hace incompatible con medicamentos de base alcalina y puede afectar tratamientos tomados incluso al día siguiente. Lo mismo ocurre con la bebida de soja.

La leche también puede interferir, sobre todo con antibióticos, el metotrexato y fármacos usados para tratar la osteoporosis (como los bifosfonatos), debido al calcio que contiene. Así lo señala el farmacéutico y dietista-nutricionista Andreu Prados en su blog.

Por otro lado, la cafeína presente en refrescos y bebidas energéticas puede provocar efectos como nerviosismo, temblores, irritabilidad o insomnio. Estas reacciones pueden resultar especialmente problemáticas en pacientes que toman medicamentos para el sueño, estimulantes del sistema nervioso o litio, utilizado en el tratamiento de trastornos como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En definitiva, lo más recomendable es leer siempre el prospecto antes de tomar cualquier fármaco y acompañarlo únicamente con agua sin gas, ya que las bebidas carbonatadas, por su alto contenido en sodio, pueden contrarrestar el efecto de medicamentos antihipertensivos.