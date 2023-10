8 consejos de Harvard para mejorar la memoria

A lo largo de la vida académica y profesional, el aprendizaje continuo es una habilidad invaluable. Sin embargo, muchos estudiantes se encuentran atrapados en métodos de estudio ineficaces que a menudo resulta en frustración y en el olvido de lo aprendido en cuestión de meses.

Los psicólogos Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, junto con el escritor Peter C. Brown, se unieron para compartir sus conocimientos sobre estrategias de aprendizaje efectivas en su obra 'Make it stick: The Science of Successful Learning' publicada en la Universidad de Harvard.

Estas investigaciones demuestran que gran parte de las estrategias de estudio tradicionales, que se centran en la repetición constante y el repaso, no generan resultados duraderos. A continuación, exploraremos las 8 estrategias propuestas por estos expertos para mejorar tu proceso de aprendizaje:

1. Prioriza el descanso: más no siempre es mejor

Contrariamente a la creencia común, pasar horas interminables estudiando no necesariamente garantiza un mayor rendimiento. Según los expertos, una mente fatigada es menos productiva que una mente fresca. Así que, no sacrifiques tus horas de sueño por largas sesiones de estudio, ya que esto puede afectar negativamente tu desempeño académico.

2. Estimula tu mente constantemente

Mantener tu mente activa en todo momento es esencial. No esperes a que se acerque un examen para comenzar a aprender. Escuchar podcasts, leer y ver programas educativos son formas efectivas de mantener tu cerebro en constante ejercicio, preparándolo para el aprendizaje.

3. Escribe a mano para una mejor comprensión

La investigación más reciente sugiere que la escritura a mano es más efectiva que el uso de dispositivos electrónicos para comprender y retener información. Tomarte el tiempo para escribir tus ideas en papel, sintetizando la información, hace que sea más comprensible y fácil de recordar.

4. Hablar en voz alta ayuda a la retención

Otra estrategia efectiva es verbalizar lo que deseas aprender. Al hacerlo, no solo escuchas la información, sino que también te esfuerzas en asimilar nuevos conceptos al explicarlos en voz alta.

5. Comprende, no solo leas repetidamente

El simple acto de leer repetidamente no garantiza la retención de información. Es más importante comprender lo que lees. La comprensión es clave para poder aplicar el conocimiento en pruebas o exámenes.

6. Varía tus materias de estudio

No te enfoques en una sola materia durante largas horas. Los expertos de Harvard sugieren alternar entre distintas materias. Comienza con algo más sencillo y luego continúa con tareas más desafiantes. Este enfoque mantiene tu mente motivada y alerta.

7. Estimula tu cerebro con nuevos retos

A lo largo del día, puedes utilizar tu mano no dominante para realizar tareas cotidianas. Este tipo de desafíos mantendrá tu cerebro activo y receptivo, lo que contribuirá a su funcionamiento óptimo.

8. Asocia el nuevo conocimiento con lo familiar

El cerebro tiende a asociar nueva información con recuerdos, olores, sabores y elementos visuales familiares. Por lo tanto, al estudiar, trata de relacionar el nuevo concepto con algo que ya conozcas o hayas comprendido previamente.

Al implementar estas estrategias respaldadas por la ciencia, puedes potenciar tu capacidad de retención y comprensión, lo que te permitirá aprender de manera más efectiva y duradera.