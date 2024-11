Estas son las tres enfermedades que puedes prevenir comiendo castañas todos los días

Considerada como el fruto del otoño, la castaña es el fruto que se obtiene del castaño común. Se desarrolla en el interior de una cúpula verde que se halla cubierta de espinas largas y ramificadas, también denominada erizo. Es muy raro que pese más de 25 gramos y pese a su peso y pequeño tamaño, aporta una gran cantidad de energía y nutrientes. Ideal para embarazadas, y además de favorecer el equilibrio de la glucosa, y por lo tanto el equilibrio hormonal. Las castañas aportan minerales como el calcio y vitaminas como las del grupo B.

El castaño, un árbol nutritivo, también era denominado como el "árbol del pan", ya que las castañas solían ser la comida de los más pobres. Con el paso del tiempo, esto ha cambiado y hoy en día está presente en todo el territorio nacional. La temporada de recolección es desde octubre hasta diciembre, así que es momento de aprovechar. En España se cultivan variedades de castañas en diferentes regiones y la elección de la mejor variedad dependerá prácticamente de gustos personales.

Tres enfermedades que las castañas ayudan a combatir

Las castañas están compuestas por 44% de carbohidratos, 53% agua y 3% de grasas y proteínas. Comerlas no solo te ayuda a disminuir el hambre, sino que si las consumimos con regularidad, puede ser de gran ayuda frente a estas tres enfermedades:

Enfermedades cardiovasculares : gracias a su alto contenido en vitamina B y ácido fólico: desarrollan un efecto protector del sistema nervioso, favoreciendo su funcionamiento.

: gracias a su alto contenido en vitamina B y ácido fólico: desarrollan un efecto protector del sistema nervioso, favoreciendo su funcionamiento. Diabetes : según la Sociedad Española de Diabetes, España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, con un 14,8% de la población española. Varios estudios, sobre todo uno publicado en National Library of Medicina perteneciente a la Universidad de South Australia , afirma que la fibra y los ácidos grasos de las castañas ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre.

: según la Sociedad Española de Diabetes, España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, con un 14,8% de la población española. Varios estudios, sobre todo uno publicado en National Library of Medicina perteneciente a la , afirma que la fibra y los ácidos grasos de las castañas ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre. Digestión: más de la mitad de las castañas son agua, por esto su bajo valor calórico. La otro mitad, o bueno casi, son hidratos de carbono, principalmente propiedades con bajo índice glucémico y que llevan a digestiones más lentas. Después de que caen de los árboles estos frutos transforman sus hidratos en azúcares, lo que las hace más dulces pasadas una semana o varios días tras su recolección. Del mismo modo, cuando se asan también se dulcifican, debido a la hidrólisis de sus hidratos de carbono.

¿Qué hacen las castañas en el cuerpo?

Como explica la Fundación Española de Nutrición, la composición nutricional de las castañas se asemejan más a las de los cereales que a un propio fruto seco. Debido a su gran composición de agua e hidratos, hace que sea una fuente de fibra notable. Por lo tanto, comer castañas puede ser una forma de tener una buena alimentación para aquellas personas que sufren de sobrepeso y obesidad puesto que no tienen casi calorías. Además, ayuda a la inflamación, pues pese a no ser un superalimento, su diversidad en contenido vitamínico (vitaminas B1 y B6 y ácido fólico) y minerales como calcio, magnesio, hierro y potasio hacen que sea un gran aliado contra la inflamación y escudo frente a patologías autoinmunes como la artritrs, la psoriaris o la enfermedad de Crohn.

Cuántas castañas se pueden comer al día

Pese a ser uno de los frutos secos con menor contenido calórico, no debes excederte en su consumo. Los expertos recomiendan no consumir más de un puñado de castañas al día. No se debe consumir más debido a los ácidos grasos como el Omega 6 y Omega 3, pues si se excede, puede conllevar a problemas de salud.