Estos son los alimentos que una nutricionista evita comer a toda costa

En nuestro día a día consumimos productos que a la larga, pueden ser perjudiciales para nuestra salud, pero que por su apariencia no lo parecen. El problema es que muchas veces no disponemos del tiempo suficiente para pararnos en el supermercado a mirar la parte trasera de los alimentos y comprobar en su etiqueta los productos que sí son beneficiosos y los que son perjudiciales.

Sin embargo, la nutricionista y usuaria de TikTok @nutrisinexcusas ha compartido con sus seguidores cuáles son los productos que ella no incluye en su dieta. Asique si tienes una agenda apretada y no dispones del tiempo suficiente cuando vas al súper, pero quieres comer sano, la tiktoker te muestra que alimentos no debes comprar:

¿Qué productos no deberías comprar en el supermercado?

La nutricionista ha expuesto que los palitos de cangrejo que todos conocemos y solemos asociar con la idea de un alimento saludable, apenas están hechos de cangrejo. Estos están fabricados con muchas féculas de patata, de conservantes, de colorantes y sobre todo con restos de pescado.

Por otra parte, el tomate frito que está envasado en brik, contiene muchos azúcares, y la tiktoker propone comprar uno de una buena marca en lugar de comer "veinte gramos de azúcar sin saberlo".

Otro de los productos, son los yogures 00 con sabores. Esta nutricionista apuesta por comprar yogures naturales sin sabores y enteros. Ya que la grasa de los lácteos no es mala para nuestro cuerpo, y porque esta grasa nos ayuda a absorber mejor el calcio y la vitamina D. Debido a que los lácteos son la principal fuente de calcio y vitamina D de nuestro cuerpo, no es necesario tomar los yogures 00.

Por último destaca las míticas pastillas de Avecrem, ya que tienen muchos potenciadores del sabor y esta comprobado que para la salud estos potenciadores son dañinos debido a la cantidad de sal que contienen. En su lugar, apuesta por utilizar para las salsas de nuestras comidas caldo de pollo, que no es tan perjudicial para la salud, y nuestras comidas quedarán igual de sabrosas si es lo que buscamos al utilizar las pastillas.

¿Cuáles son las especias preferidas de una nutricionista?

A parte de compartir con sus seguidores consejos sobre alimentos saludables, esta nutricionista ha compartido sus especias favoritas:

Si te gusta darle un toque de sabor distinto a tus comidas, estas son las especias favoritas de la usuaria de TikTok que pueden cambiar la forma de alimentarte. Estas especias no solo aportan sabor, sino que también pueden mejorar el perfil nutricional de las comidas, convirtiéndose en excelentes aliadas para mantener una dieta rica y equilibrada: