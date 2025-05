Javier Ottaviani, investigador en nutrición: "Este ingrediente tan común puede arruinar tu smoothie saludable"

Se acerca el verano y lo que más nos apetece es tomar bebidas frías y comidas ligeras. En este contexto, los batidos con frutas se han convertido en el aliado favorito de quienes buscan una alimentación equilibrada. Ricos en antioxidantes, prácticos y deliciosos, parecen una opción perfecta para empezar el día. Sin embargo, una reciente investigación ha demostrado que lo que añadimos a la licuadora puede marcar la diferencia entre aprovechar todos los nutrientes o perder gran parte de ellos.

¿Cuál es el ingrediente que reduce los beneficios de tu smoothie?

El plátano, en el centro de la polémica

Aunque es una de las frutas más habituales en los batidos, el estudio reveló que añadir plátano reduce la absorción de flavanoles en un asombroso 84%. Esto se debe a la presencia de polifenol oxidasa, una enzima natural que, al mezclarse con otras frutas, impide que el cuerpo aproveche al máximo estos compuestos tan beneficiosos.

"Queríamos comprobar de forma práctica cómo un ingrediente tan común como el plátano podía afectar la disponibilidad de los flavanoles. Los resultados fueron sorprendentes", explicó Javier Ottaviani, líder de la investigación.

¿Por qué son importantes los flavanoles?

Los flavanoles son antioxidantes naturales que ayudan a proteger el corazón, mejorar la circulación, prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores y mantener un buen funcionamiento cerebral. Según la Academia de Nutrición y Dietética, la ingesta diaria recomendada es de 400 a 600 miligramos. La deficiencia de estos compuestos ha sido relacionada con problemas de memoria y salud cardiovascular.

Plátano maduro o verde: ¿qué opción es más saludable?

¿Qué frutas son mejores para potenciar los flavanoles?

Si quieres que tu batido sea realmente beneficioso, es mejor optar por frutas con baja actividad de polifenol oxidasa. Algunas opciones recomendadas son:

Arándanos

Moras

Uvas

Manzanas

Peras

Además, puedes combinarlas con ingredientes como:

Yogur natural

Naranja

Mango

Piña

Aunque el plátano es un alimento nutritivo y saludable, no es la mejor opción cuando el objetivo es maximizar la absorción de flavanoles. Si buscas que tus smoothies aporten todos los beneficios de los antioxidantes, es preferible reservar el plátano para otras recetas. "Lo importante no es solo qué comes, sino cómo lo combinas", concluyó Ottaviani.