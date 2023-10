El mejor cruasán de España sigue siendo catalán: Prat “Can Carriel” se lleva el galardón

En un emocionante concurso que reunió a más de 60 talentosos pasteleros de toda España, Prat "Can Carriel" de Roda de Ter, Barcelona, se coronó como el ganador del XVI Concurso al Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2023. Este logro se suma a una larga historia de éxitos para esta pastelería, que ya había obtenido este prestigioso galardón en la edición de 2017.

Gil Prat i Parcet, la cuarta generación de pasteleros de esta casa fundada por su bisabuelo en 1.900, fue el artífice detrás de este triunfo. Can Carriel no solo se ha ganado el reconocimiento del jurado por su sabor excepcional y la textura perfecta de su cruasán, sino que también ha demostrado su compromiso continuo con la excelencia en la pastelería.

El cruasán, originalmente conocido como el "kipferl" en Viena, era un pequeño panecillo en forma de media luna que se hizo popular en toda Europa. Sin embargo, fue en Francia donde el cruasán experimentó su transformación más significativa y adquirió su nombre actual, que significa "creciente" en francés. A finales del siglo XIX, los panaderos franceses comenzaron a utilizar mantequilla en lugar de la grasa tradicional, creando así el cruasán de mantequilla que conocemos y amamos hoy en día.

El reconocimiento de Prat "Can Carriel" en el Concurso al Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2023 no solo es un testimonio de su habilidad y dedicación, sino que también se suma a una larga tradición de pasteleros que han perfeccionado y elevado el cruasán a lo largo de los años. Se unen a nombres ilustres como Canal, Panem, Brunells y Sant Croi by Albert Roca, todos ellos contribuyendo a la riqueza de la pastelería española. El cruasán es un tesoro de la pastelería que ha evolucionado a lo largo de los siglos, y Prat "Can Carriel" ha continuado esta tradición con su reciente victoria.