La planta que acabará con los ronquidos de tu pareja de una vez por todas

La Clínica Universidad de Navarra afirma que el acto de roncarse refiere al sonido que ocurre durante el sueño, producto de la vibración de las estructuras de la vía aérea superior. Este sonido puede variar en volumen y tono entre los individuo y puede ser intermitente o persistente durante las horas de sueño.

Aunque podría considerarse un problema menor para algunos, para otros puede ser indicativo de afecciones más serias como la apnea obstructiva del sueño (SAOS). Para evitar los ronquidos muchos recurren a implementos como las bandas para la nariz, remedios caseros u operaciones. Esta es una planta natural que te ayudará a abandonar los ronquidos por completo.

¿Qué planta es buena para dejar de roncar?

Denominada Zanthoxylum piperitum , ayuda al sueño y absorbe las sustancias nocivas que se encuentran en el aire. Sus hojas tienen un sutil aroma cítrico y alejan a molestos insectos. Es una planta muy fácil de cuidar, se mantiene verde todo el año y no necesita luz solar directa. Lo que si precisa es luz solar indirecta para promover el crecimiento y la fragancia. Solo requiere de agua para sobrevivir. Esta planta no maneja bien los fertilizantes, por lo que hay que evitar abonarla en exceso y hay que regarla cada tres días. No le gusta encharcar sus raíces, debe tener un buen drenaje con un abono suelto y liviano. Recuerda mantener en una área bien ventilada.

Por otro lado, esta planta mejora la circulación sanguínea y promueve la relajación de los músculos de la garganta. Contiene compuestos como los alcaloides o los flavonoides, que poseen un efecto relajante sobre las vías respiratorias, facilitando el flujo de aire durante el sueño. Al disminuir las vibraciones en los tejidos de la garganta, el Zanthoxylum piperitum puede contribuir a reducir la intensidad y la frecuencia de los ronquidos.

Otras beneficios del el Zanthoxylum piperitum:

Propiedades digestivas : uno de los usos tradicionales que se le ha dado a esta planta es como estimulante digestivo. Su consumo ayuda a mejorar la digestión al promover la secreción de enzimas gástricas y recude la hinchazón estomacal.

: uno de los usos tradicionales que se le ha dado a esta planta es como estimulante digestivo. Su consumo ayuda a mejorar la digestión al promover la secreción de enzimas gástricas y recude la hinchazón estomacal. Poder antioxidante : también conocida como la pimienta se Sichuan contiene flavonoide, un compuesto conocido por ser antioxidante. Estos protegen al cuerpo contra el daño celular de los radicales libres, por lo que reduce el riesgo de enfermedades crónicas como las cardíacas o el cáncer.

: también conocida como la pimienta se Sichuan contiene flavonoide, un compuesto conocido por ser antioxidante. Estos protegen al cuerpo contra el daño celular de los radicales libres, por lo que reduce el riesgo de enfermedades crónicas como las cardíacas o el cáncer. Efecto antiinflamatorio : también tiene propiedades antiinflamatorias, reduce la inflamación de las articulaciones y mejora la movilidad.

: también tiene propiedades antiinflamatorias, reduce la inflamación de las articulaciones y mejora la movilidad. Alivio del dolor : contiene hidroxi-alcanfor, un compuesto con efecto analgésico.

: contiene hidroxi-alcanfor, un compuesto con efecto analgésico. Efecto sobre la salud bucal: uno de los efectos más conocidos de la pimienta de Sichuan es el hormigueo y entumecimiento de la boca. Aunque parezca inusual, tienen beneficios para reducir la sensibilidad dental y mejora la salud bucal en general

Consejos para dejar de roncar

Algunas personas intentan dormir de lado y usan un dilatador nasal o un dispositivo antirronquidos, pero todavía roncan. Si se encuentra en esta situación, podría ser el momento de considerar hacer cambios más significativos en el estilo de vida: