¿Qué es esa sustancia blanca en la yema del huevo? Descubre por qué se forma y si es seguro consumirla

El huevo es uno de los alimentos más energéticos y proteicos que existen. A pesar de la creencia errónea de que su consumo podría incrementar el colesterol en la sangre, se ha demostrado que otros factores como los antecedentes familiares, la edad, la actividad física y el consumo de alcohol y tabaco, tienen mayor influencia en el colesterol sanguíneo.

Los expertos aseguran que una persona sana que mantiene una dieta variada, saludable, equilibrada y que practica ejercicio con regularidad puede consumir tantos huevos como desee. Esta es una excelente noticia para los amantes de los huevos, ya que pueden disfrutar de este alimento, que además de ser versátil en la cocina, también aporta enormes beneficios nutricionales. Sin embargo, es importante que nos aseguremos de que no está pasado y de que es apto para el consumo:

¿Cómo saber si un huevo está en buen estado?

Los huevos no tienen una fecha de caducidad, sino una fecha de consumo preferente, que se fija en los 28 días posteriores a la puesta. La regla general dice que, si el huevo no tiene roturas o fisuras en su cáscara y está dentro de esta fecha de consumo preferente, está en condiciones adecuadas para el consumo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque un huevo esté fuera de esta fecha, eso no significa necesariamente que esté en mal estado. Podría seguir siendo perfectamente apto para el consumo... aunque sí que podría haber perdido ciertas propiedades organolépticas y nutricionales.

Un truco doméstico común para verificar la frescura del huevo es que, justo antes de cocinarlo, lo introduzcamos en un cazo con agua. Si el huevo se hunde, es un indicador de su frescura y buen estado. Y si, por el contrario, el huevo flota, entonces el huevo contiene más aire dentro, por lo que es menos fresco y podría estar malo.

¿Qué es esa sustancia blanca y viscosa?

Si alguna vez has abierto un huevo crudo y has observado una sustancia viscosa y blanca cerca de la yema, no te preocupes. Lo más probable es que esta sustancia sea lo que comúnmente se conoce como chalaza. La chalaza es una estructura que se encuentra en los huevos de distintas especies animales y cuya función principal es la de mantener la yema en una posición correcta y segura.

Es importante destacar que la presencia de esta sustancia blanca es completamente inofensiva y no debería causarnos ninguna preocupación. De hecho, esta secreción blanca solo se hace presente en los huevos que han sido puestos recientemente y que son de mayor frescura. Así que, la presencia de la chalaza puede ser –en realidad- un indicador de que el huevo que tienes en tus manos está fresco.

Debemos remarcar, eso sí, que su ausencia tampoco indica necesariamente que el huevo esté en mal estado. Simplemente puede ser un indicativo de que el huevo ya no es tan fresco. O sea, que si al abrir tu huevo no encuentras la chalaza, pero el huevo tiene un aspecto y olor normales, puedes consumirlo con total normalidad.

¿Y si encuentro una mancha de sangre?

Si alguna vez te has encontrado con un huevo que al abrirlo revela una mancha de color rojo, te alegrará saber que tampoco hay razón para alarmarse. Esta mancha roja es probablemente un rastro de sangre que se originó en el ovario de la gallina o en las trompas de Falopio, lo cual puede ocurrir cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos durante la formación del huevo. Aunque a primera vista puede parecer un poco alarmante, y hasta desagradable, es importante entender que este hecho no representa ninguna amenaza para la salud humana. El huevo sigue siendo completamente seguro y apto para el consumo.

¿Por qué aparecen tonos grisáceos alrededor de la yema?

Este fenómeno se produce porque, cuando un huevo se cuece durante demasiado tiempo, las proteínas del huevo se degradan y expulsan sulfuro ferroso, que es un compuesto químico que tiene una tonalidad verdosa. Aunque puede afectar levemente tanto al aspecto como al olor del plato, lo cierto es que no tiene ningún tipo de repercusión sobre la salud ni sobre el sabor del huevo duro.