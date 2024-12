¿Qué es el síndrome del pene perdido?

Las relaciones sexuales con penetración vaginal no siempre son placenteras para todas las mujeres. Con el paso de los años, se han descubierto otras maneras de alcanzar el clímax que van más allá del coito y que permiten disfrutar de la sexualidad de una forma más abierta. De hecho, aunque parezca extraño, hay hombres que ni siquiera perciben ningún tipo de sensación durante el momento coital. Es lo que la comunidad científica ya denomina como el síndrome del pene perdido, una problemática que puede afectar a la salud genital y psicológica de los hombres.

Aunque a priori puede ser lo primero que pensemos, el síndrome del pene perdido no se relaciona con el tamaño del miembro, ni implica que estos hombres tengan complejo de pene pequeño. Realmente, son las mujeres las que acuden a consulta ginecológica, preocupadas después de que su pareja les diga que no siente nada o siente una especie de vacío cuanto introduce el pene en la vagina.

“La mujer siempre tiene esa tendencia a culparse, piensan que lubrican demasiado o que tienen una vagina floja, pero lo que ocurre es que a veces son las sensaciones del pene las que están alteradas”, explica la médica y sexóloga, Francisca Molero Rodríguez, en una entrevista para RTVE.

El síndrome del pene perdido: definición y síntomas

En muchas ocasiones, hay parejas que no disfrutan de la penetración vaginal ya sea por problemas de disfunción sexual relacionados con la erección, la eyaculación o la sequedad vaginal, pudiendo incluso llegar a reflejarlo en la pareja.

“Se trata de creencias erróneas del tipo, “si no siento nada, ¿para qué voy a estar con esta persona? O, ya no siento nada en las relaciones coitales, ni tampoco fuera”, reflexiona la doctora Molero.

Pero no siempre es así. En el caso de síndromes como el del pene perdido, tiene su explicación y sus causas. Un problema que la comunidad científica ya ha revisado y define como: cuando un hombre realmente no tiene sensaciones o tiene la percepción de no tener sensaciones cuando está teniendo una penetración vaginal. Es decir, “es como si notara un vacío al introducir el pene. Al no sentir nada aparecen problemas de erección, de satisfacción y eyaculación”, comenta la doctora.

Además, para que la penetración sea satisfactoria deben confluir una serie de cosas, como que la sensibilidad del pene esté en buenas condiciones. “El pene, sobre todo la parte del prepucio y el glande, también del tronco, tiene muchísimas terminaciones nerviosas y es muy sensible a muchísimos estímulos como la viscosidad, el movimiento o la frotación. Todas estas cosas las siente y las lleva por los diferentes canales neuronales hacia el cerebro y da esa sensación de placer”.

En esta penetración también está la parte vaginal. Precisamente es en este frotamiento en el que las dos personas que están teniendo el coito sienten que aumenta la excitación y realmente la respuesta funciona. Pero en el caso del síndrome del pene perdido, esa excitación no llega a consumarse porque el hombre no siente nada.

“La mujer sí que lo siente, pero al saber que su compañero no, tiende a culparse”, reitera la experta

Factores que influyen en el síndrome

Por mucho que los hombres se esfuercen en querer sentir más para disfrutar, hay otros factores, a parte del psicológico, que influyen en este problema. Estos son algunos de los principales:

- Utilización de anestésicos para la eyaculación rápida

- Maltrato de la mucosa, que puede hacer perder sensibilidad

- Maniobras bruscas al masturbarse también pueden influir

- Al ser un tema de raíces neuronales, también influyen los problemas de espalda, de diabetes o de hipertensión

Por otro lado, y tras la reciente revisión científica, los expertos clasifican y describen cuatro tipos de síndrome en función de las causas:

- Aquellos hombres que tienen problemas a nivel de anatomía y funcionalidad

- Los de tipo conductual, es decir, el tipo de cosas que han hecho para estimularse o estimular

- Los psicopatológicos, para referirse a un síntoma de origen psicológico

- Los iatrogénicos, que muchas veces son derivados de fármacos que están tomando como antidepresivos, antihipertensivos y otros tratamientos que pueden disminuir estas sensaciones

Cualquier hombre, independientemente de la edad, puede sufrir este problema que comienza a detectarse tras la falta de sensaciones durante la penetración y que requiere de un tratamiento especializado.

“Es un problema muy individualizado que depende de muchos factores. Primero hay que averiguar qué factores están implicados, —tanto en el caso del hombre como en el de la mujer — y mientras se produce la penetración. A partir de ahí ya se puede abordar”, confirma Molero.

En definitiva, un problema que afecta a hombres de todas las edades y que debe revisarse con cautela ya que puede ser la causa de otros problemas subyacentes como un exceso de masturbación o factores del tipo psicológico que pueden estar dificultando la práctica coital. Por ello, se recomienda que sean los hombres quienes acudan a un especialista para encontrar la mejor manera de abordar esta problemática que no tiene que ver con la lubricación de las mujeres, sino con las dificultades que ellos presentan durante la penetración.