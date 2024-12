Si quieres que tus 70 sean unos de los mejores años de tu vida, dile adiós a estos 9 comportamientos

Al llegar a los 70 años, muchas personas enfrentan una etapa de reflexión sobre su vida, los logros alcanzados y las decisiones tomadas. Sin embargo, este periodo también puede traer consigo ciertas tendencias y hábitos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden restarnos calidad de vida. Hay errores comunes que muchas personas cometen al envejecer, como aferrarse al pasado, descuidar la salud física y mental, o caer en la rutina. Este artículo aborda nueve de estos hábitos, ofreciendo una reflexión sobre cómo evitarlos para disfrutar plenamente de los años dorados. A través de pequeños cambios y una actitud más consciente, es posible transformar los 70 años en una etapa llena de bienestar, satisfacción y plenitud.

1) Preocuparse por el pasado

Nos pasamos una cantidad excesiva de tiempo intentando cambiar la historia en nuestras cabezas, arrepintiéndose de algo que, dadas las consecuencias, hubiéramos hecho diferentes. A medida que envejecemos es muy fácil mirar atrás y obsesionarse con los “qué hubiera pasado si…”. Pero como dice el refrán, “lo pasado, pasado está” y pensar una y otra vez lo mismo puede agotar nuestra energía y robarnos la alegría de vivir el presente.

Vivir a los 70 años no se trata de mirar atrás con arrepentimiento, sino de abrazar el presente y mirar hacia adelante, hacia lo que está por venir recordando el pasado de la mejor manera. Se trata de aceptar los errores del pasado, aprender de ellos y luego dejarlos ir. Si quieres que tus 70 años sean unos de los mejores años de tu vida, es hora de decir adiós a las preocupaciones por el pasado.

2) Aplazar los controles de salud

Lo mejor de esta lección es no aprenderlo a las malas. Muchas veces vivimos o trabajamos a costa de nuestra salud posponiendo cualquier tipo de control médico, “ya iré cuando tenga tiempo”, nos hemos dicho todos alguna vez. Sin embargo, sin llegar a ser un alarmista constante, es bueno ir al médico cuando encontramos algo en nosotros mismos que simplemente no sabemos qué es. No se trata sólo de detectar posibles problemas, sino también de prevenirlos.

A medida que nos acercamos a los 70 años, estas medidas preventivas se vuelven cada vez más importantes. Los exámenes y controles regulares pueden ayudar a detectar problemas de salud en una etapa temprana, que es justamente cuando suelen ser más fáciles de controlar o tratar.

3) Descuidar la actividad física

No es ningún secreto que nuestro cuerpo cambia a medida que envejecemos. Pero ¿sabías que los adultos pierden entre un 3% y un 5% de su masa muscular cada década después de los 30? Este proceso, conocido como sarcopenia, se acelera después de los 60 años.

Pero hay buenas noticias: la actividad física regular puede ralentizar este proceso e incluso revertir algunos de sus efectos. El movimiento mantiene nuestro cuerpo fuerte, flexible y ágil. Mejora el equilibrio y la coordinación, lo que reduce el riesgo de caídas y favorece la movilidad, algo fundamental, más aún con 70 años.

4) Aislarse

A medida que envejecemos, no es raro que nuestros círculos sociales se reduzcan. Es posible que amigos y familiares se muden, se jubilen o incluso fallezcan. Pero eso no significa que debamos resignarnos a una vida de soledad. El aislamiento puede generar sentimientos de soledad y depresión. También puede tener efectos sobre la salud física, como un sistema inmunológico debilitado y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Mantener conexiones sociales y permanecer en contacto con el mundo que nos rodea puede mejorar nuestro bienestar mental y físico.

5) Resistirse a las nuevas tecnologías

Para algunas generaciones mayores, o sin ser tan mayores, el ritmo al que avanza la tecnología puede ser realmente abrumador, pero aferrarse a las viejas formas y resistirse a las nuevas tecnologías puede limitar nuestras oportunidades, especialmente en esta era digital.

La tecnología actual no se limita a dispositivos y artefactos, sino que también implica mantenerse conectado e informado con lo que nos rodea, con un día a día cada vez más ligado a la hiperconectividad. Ya sea a través de consultas de telemedicina, videollamadas con familiares, compras en línea, banca digital y mucho más.

Adaptarse a la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida, mantenernos independientes e incluso estimular nuestra mente. Puede abrirnos un mundo de posibilidades que de otro modo podríamos perder.

6) Aferrarse al rencor

¿Recuerdas lo de pensar de más sobre el pasado? La vida es demasiado corta para aferrarse a la ira y al resentimiento. Estas emociones negativas pueden pesar mucho en nuestro corazón y robarnos la paz y la felicidad.

A los 70 años deberíamos centrarnos en crear recuerdos bonitos, no en curar viejas heridas. Es el momento de perdonar, de dejar atrás los rencores que nos han tenido cautivos durante demasiado tiempo. El perdón no consiste en olvidar o condenar las malas acciones, sino en liberarnos de la carga de la amargura. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y una poderosa herramienta para la sanación emocional.

7) Ignorar tu salud mental

Hubo un tiempo en que pensé que la salud mental era casi como un tabú. Después, pasó a serlo para algunas personas, siendo algo de lo que solo debían preocuparse los jóvenes. Pero no. Las personas que se acercan a los 70 también se pueden encontrar luchando contra la ansiedad y los episodios de mal humor. La salud mental es tan importante como la salud física, quizás incluso más. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos. Influye en nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Ignorar los síntomas de los problemas de salud mental no hará que desaparezcan, pero buscar ayuda puede marcar una gran diferencia.

8) Romper con la rutina

Si bien las rutinas pueden brindar una sensación de seguridad y previsibilidad, también pueden generar monotonía y aburrimiento. A los 70 años, es importante mantener la mente alerta y la vida interesante. Una forma de lograrlo es romper con la rutina de vez en cuando. Prueba algo nuevo. Puede ser algo tan sencillo como tomar una ruta diferente en tu caminata matutina, probar una nueva receta o aprender un pasatiempo divertido. El objetivo es mantener tu cerebro activo y tu vida vibrante.

9) Descuidarte a ti mismo

Lo más importante que debemos recordar a medida que envejecemos es priorizar el cuidado personal. Este no consiste únicamente en mimarse a uno mismo, sino también en cuidar el bienestar físico, emocional y mental. Significa comer bien, dormir lo suficiente, mantenerse activo, mantener las conexiones sociales y tomarse el tiempo para relajarse y rejuvenecer. Se trata de tratarte a ti mismo con amabilidad y compasión, tal como tratarías a un querido amigo.