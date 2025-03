¿Cómo actuar ante una intoxicación etílica?

El consumo de alcohol causa al año tres millones de muertes al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es la droga que produce el mayor índice de mortalidad a nivel mundial. Una cifra muy alta que se puede prevenir y que la población debe conocer para tener una vida saludable.

¿Por qué el alcohol tiene graves consecuencias en el cuerpo?

No solo por los accidentes que provoca, sino también por las consecuencias a largo plazo que genera en nuestro cuerpo. Incluso en dosis bajas puede llevar a enfermedades como demencia, gastritis o hepatopatías. Y peor aún, está relacionado con varios tipos de cáncer, especialmente en el sistema digestivo. En nuestra cultura, el consumo de alcohol está tan normalizado que no nos damos cuenta de su impacto. Es la única droga con potencial adictivo que encontramos en los supermercados. ¡Ni heroína, ni tabaco, pero sí pasillos enteros de alcohol! Esto envía un mensaje claro a los más jóvenes: beber es algo normal. Los adolescentes comienzan a beber entre los 12 y los 14 años. Esto puede dañar un cerebro que aún se está desarrollando, afectando a la memoria, al aprendizaje y hasta el sueño. Pero, más allá de esto, el alcohol está rodeado de mitos que debemos desmentir.

¿Cuáles son esos mitos?

El mito número unos es que «el alcohol no es una droga». Sí lo es, y puede causar intoxicaciones graves e incluso la muerte. El número dos, es que «las bebidas sin alcohol no tienen nada de alcohol». Esto es falso. Algunas contienen hasta un 0,1% de alcohol, lo que puede ser peligroso para mujeres embarazadas o personas bajo ciertos tratamientos médicos. El tercer mito es «solo bebo los fines de semana». El llamado «binge drinking», o atracones de alcohol, puede ser tan dañino como beber todos los días. El mito número cuatro: «el alcohol quita las penas y te hace olvidar». Al contrario. Al tratarse de una sustancia depresora puede sumirte en una mayor tristeza y cuando se pasan los efectos del alcohol sigues con el mismo problema.

¿Qué podemos hacer?

Es importante elegir bebidas de menor graduación y beber con moderación, así como evitar mezclar alcohol con bebidas energéticas o carbonatadas. Además, es necesario comer antes de beber y alternar con agua para evitar la deshidratación.

¿Qué hacemos si nos encontramos con alguien que tiene una intoxicación etílica?

Si en esa situación te encuentras con alguien con una intoxicación etílica, es decir que ha bebido demasiado, estas son las indicaciones para que actúes de forma correcta y así evitar consecuencias mayores: ante una persona inconsciente o que no da señales físicas de respuesta, llama al 112; no dejes a esa persona sola e intenta que se mantenga despierta, sin golpearle; nunca les metas bajo el agua fría; no les provoques el vómito; tápales para que no sufra una hipotermia; intenta que se tumben de lado y vigila si vomitan; y no le des de comer ni de beber. No obstante, si crees que tienes un problema con el alcohol, o que alguien de tu entorno puede tenerlo, pide ayuda. Existen profesionales capacitados para acompañarte. Y recuerda: la decisión de beber es personal, pero tu salud y bienestar siempre deben ser una prioridad.