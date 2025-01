La cura 'milagro' de Mel Gibson para el cáncer que escandaliza a los expertos: "Es cruel e irresponsable"

"Te voy a contar una buena historia. Tengo tres amigos, los tres con cáncer en estadio IV. Ninguno de los tres tiene cáncer ahora mismo. Y tenían algo muy serio". "¿Qué tomaron?" "Tomaron algunas cosas... De lo que tomaron, has oído hablar". "Ivermectina, fenbendazol... Sí, lo he oído mucho". "Sí, y bebieron hidrocloruros...", añade el actor, que también menciona la ingesta de "azul de metileno", utilizado en la industria como tinte textil, para concluir con un: "Estas cosas funcionan, tío".

Las declaraciones del actor Mel Gibson en el podcast de Spotify 'The Joe Rogan Experience', uno de los más escuchados en Estados Unidos, están dado mucho que hablar. El también director aseguró en esta entrevista que desconfía de la industria farmacéutica y que tres colegas con enfermedades oncológicas en la fase más avanzadas se había curado con pseudoterapias.

No dio detalles sobre el tipo de cáncer, dosis o identidad de sus amigos, pero sí se mostró convencido de la eficacia de la ivermectina y el fenbendazol, dos medicamentos antiparasitarios de uso principalmente veterinario. Entonces el presentador, Joe Rogan, se pregunta "por qué nuestras instituciones médicas nos han fallado de tal forma que cosas que sí curan no se promueven porque no son rentables".

El podcast ha levantado ampollas entre buena parte de la comunidad médica. La Sociedad Canadiense de Oncología ha sido una de las primeras entidades científicas en salir al paso de las afirmaciones del protagonista de Braveheart a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que aseguran que "la información errónea sobre el tratamiento del cáncer es peligrosa, cruel e irresponsable, y da falsas esperanzas a los pacientes y a sus seres queridos".

Qué es la ivermectina

La ivermectina es un fármaco sencillo y barato (las dosis no superan el euro). En la actualidad, se usa en humanos en algunos países de América y África para tratar algunas enfermedades provocadas por parásitos, pero en España y EE UU es sólo de uso veterinario.

El medicamento saltó a la palestra durante la pandemia, pues se emprendieron varios estudios científicos con el propósito de estudiarlo para la prevención y el tratamiento de la Covid-19. Los principales precursores de estas investigaciones fueron un controvertido grupo de profesionales llamado "Front Line Covid-19 Alliance", al que se atribuyeron importantes sesgos.

En España, la Clínica Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', inició en 2020 un ensayo clínico para investigar la eficacia de la ivermectina en la disminución de la transmisión de la Covid-19. Al año siguiente, informaron de "resultados alentadores" y de "una tendencia a la reducción en la carga viral".

Sin embargo, la muestra del ensayo español fue demasiado pequeña. En otras partes del mundo también se publicaron estudios que apuntaron resultados positivos y otros tantos que los descartaron. En general, el consenso científico es que no se han hallado evidencias suficientes para respaldar que la ivermectina funcionara para la Covid.

No obstante, el mismo Donald Trump se hizo eco de este fármaco y los rumores fueron tan insistentes que la agencia estadounidense del medicamento (FDA), tuvo que advertir que "no somos caballos" y que tomar medicamentos destinados para uso animal, como ivermectina, puede "causar graves daños en las personas". La pelota siguió rodando y, en abril de 2024, la FDA se vio obligada a rectificar con la ivermectina y eliminaron las publicaciones, reconociendo que el lenguaje utilizado no fue correcto.

Pero, más allá de su posible "efecto antiviral", no hay ningún estudio científico contundente que relacione la ivermectina con resultados positivos en cáncer en humanos. Aunque algunos estudios en laboratorio muestran posibles vías por las que este antiparasitario puede reducir la proliferación de células cancerosas y hay estudios en animales que sugieren efectos positivos, el fármaco no se ha testado en humanos. Por lo tanto, el nivel de evidencia es muy bajo como para extrapolar los resultados a los humanos.

No hay pruebas científicas de su eficacia en cáncer

Lo mismo sucede con el fenbendazol: no se ha llevado a cabo ningún estudio en humanos con este medicamento. Solo un estudio realizado en células sugirió resultados positivos, sin embargo, los estudios en roedores no han podido demostrar su eficacia. Esto solo significa que se requiere mucha más investigación para poder llegar a sugerir que su uso en humanos sería efectivo. De hecho, la revisión de la evidencia disponible lo ha descartado como tratamiento para el cáncer.

En España, diversos oncólogos (como el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica) han alertado ya del peligro potencial de difundir mensajes a favor de estos medicamentos sin rigor científico. Entre las consecuencias para un paciente de cáncer que puede tener la ingesta de estas sustancias, se encuentran interacciones entre medicamentos sin estudiar, y riesgos para la salud.

Ante cualquier duda, la Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) cuenta con un número de teléfono gratuito, el 900 100 036, disponible cualquier día y a cualquier hora para responder toda pregunta que un ciudadano o paciente tenga acerca de la enfermedad.