El problema de salud de Lucas, de Andy y Lucas, que causa su separación y va en aumento en España

Andy y Lucas se separan tras más de 20 años de carrera. El final del dúo gaditano que nos hizo tararear temas como Tanto la quería o Son de amores llegará el 10 de octubre, con un último concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid que pondrá colofón a su emocionante gira de despedida. ¿El motivo? Los problemas de salud de Lucas González, el hermano mayor.

La noticia aterrizó en noviembre de 2023, durante el programa 'El Hormiguero' de Atresmedia. La decisión, que pilló de sorpresa a la audiencia, no se dio por una disputa entre los hermanos ni por el deseo de continuar su carrera en solitario, sino por la enfermedad cardiovascular que padece Lucas.

"Hace como un año me empezaron a dar unos mareos y tenía la tensión muy alta. El cardiólogo me dijo que tenía problemas en una válvula y que tenía que parar", explicó en el programa, antes de detallar que se trataba de una cardiopatía isquémica. "Sin salud no somos nadie", añadió.

La cardiopatía isquémica o enfermedad de las arterias coronarias es la principal causa de muerte por enfermedad cardiovascular (ECV) en el mundo. Tiene una tasa estandarizada por edad de 108,8 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, seguida por otras ECV como la hemorragia intracerebral y el ictus isquémico.

En España es la primera causa de mortalidad y cada vez es más común. En 2021 se registraron 22,9 casos de cardiopatía isquémica por cada 1.000 habitantes, una cifra un 4,6% más elevada que la de 2019. En hombres de 70 y más años, la prevalencia es tres veces mayor que en las mujeres.

"La cardiopatía isquémica es una enfermedad causada por la aterosclerosis de las arterias coronarias encargadas de proporcionar sangre y oxígeno al músculo cardiaco (miocardio)", señala la Fundación Española del Corazón. Es decir, que se produce cuando la acumulación de grasas y colesterol obstruye las arterias que van al corazón.

Cómo es el estado de salud de Lucas hoy

Si la cardiopatía se da de forma "lenta", se habla de angina de pecho, mientras que si se tapona de forma "rápida" se habla de infarto de miocardio.

El síntoma principal de una cardiopatía isquémica es el dolor situado, generalmente, en el pecho o en la boca del estómago. Este malestar se puede extender a brazos, espalda, cuello o mandíbula; y se produce sin haber sufrido un golpe; tampoco cambia con la respiración o el movimiento. También pueden darse náuseas.

"Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público", indicó Lucas durante la entrevista. El cantante anunció que se venía encargando de la parte administrativa del grupo, lo que le llevó a una situación de estrés que no le convenía, lo que condujo a la separación.

Ante una cardiopatía isquémica, los médicos recomiendan una alimentación que limite la sal y alimentos como los embutidos, conservas, productos precocinados y salsas. También es importante evitar el sobrepeso y realizar ejercicio físico de forma regular y adaptado a la condición de salud, así como tomarse la tensión, evitar levantar peso y los cambios de temperatura.