Estas son las diferencias entre Muface y la Seguridad Social

Es sabido por todos los españoles que los organismos pertenecientes a la sanidad pública cuentan con un funcionamiento inestable que deja muchas cuestiones a deber. A pesar de las innumerables promesas del Gobierno de España por tratar de revestir esta situación, todo apunta a que la próxima víctima de este acontecimiento será la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, también conocida como Muface.

Tal y como advierte la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), el fin de Muface y su consecuente modelo provocarían la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública. De hecho esta asociación es la que culpa de manera personal a la actuación del gobierno como principal culpable de todo este asunto.

Y es que, el principal motivo de esta acusación reside en la insuficiencia del presupuesto propuesto en la renovación del concierto suponiendo hasta un 9% menos de la cantidad mínima expectante. Se estima que el impacto económico que puede suponer en un futuro la desaparición de Muface ascendería hasta los 1.000 millones de euros, debido a la absorción de todos los mutualistas involucrados en esta institución.

En este contexto resulta ciertamente alarmante el trato de la gobernación con respecto a esta institución, puesto que, sus consecuencias son toda una incógnita. Si todo el peso de la administración pública relativo a la salud recae sobre la Seguridad Social, un organismo ciertamente saturado, se podría llegar a ocasionar un colapso total, por lo que es necesario que la jefatura del gobierno, en caso de llevar a cabo esta acción, proponga unas soluciones viables que favorezcan a todas las partes, sobre todo a los ciudadanos.

En la Ley General de Seguridad Social, las funciones de estas dos organizaciones resultan algo difusas y poco esclarecedoras, incluso en algunos apartados, no se llega a identificar los ámbitos que abarcan cada una de ellas estableciendo ciertas lagunas que pueden llevar a confusión.

¿Cuáles son las diferencias entre la Seguridad Social y Muface?

Muface es un organismo público y autónomo que cuenta con el sustento del Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Secretaria de Estado como mediadora. Entre sus funciones principales destacan la gestión de las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Sin embargo, la ocupación de este ente reside únicamente entre los funcionarios civiles.

Si es verdad que cuenta con una excepción dentro de los ciudadanos a los que se les aplica su oficio, tanto los cónyuges como los descendientes directos de las personas inscritas pueden formar parte de este registro. Hay que resaltar la exclusión de los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que quedan excluidos del Régimen especial de Muface.

Por el contrario, la Seguridad Social recoge al resto de los ciudadanos españoles que no tienen la posibilidad de acceder al registro de Muface. En general afecta a gran parte de la actividad privada y a los organismos públicos no relacionados con la otra modalidad. Además, no solo se limita a la gestión individual sino que repercute sobre la colectividad de las compañías y sus respectivas contrataciones, entre otras cuestiones.

¿Qué privilegios ofrece Muface y qué consecuencias podría tener su desaparición?

Esta entidad aporta beneficios a todos sus mutualistas, ya que ofrecen una amplia posibilidad de trato, el usuario puede contar con los servicios de la seguridad social pero también puede acudir a las empresas privadas con las que tenga convenio en dicho momento, algunas de estas compañías son Sanitas y Adeslas, entre otras.

De esta manera, el papel de ASPE criticando las ayudas presupuestadas por el gobierno cobra más relevancia. Por otro lado, cabe destacar el Plan de Pensiones con el que cuenta, puesto que, con más de 640.000 beneficiarios, es el mayor plan de pensiones de Europa con respecto a su número de participantes. Esto podría abrir un nuevo camino en la polémica incesante de los pensionistas.