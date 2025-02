Epidemiólogos españoles llaman a "prepararse" ante la posible transmisión de gripe aviar en humanos

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha lanzado una advertencia sobre la necesidad de "estar preparados" prepararse ante una posible propagación de la gripe aviar en humanos. Aunque el virus aún no está completamente adaptado a nuestra especie y la transmisión entre personas "no es frecuente", los epidemiólogos insisten en la importancia de que la población en España conozca las medidas de prevención y vigilancia.

Para ello, su Grupo de Trabajo de Vacunaciones ha elaborado una guía para resolver dudas sobre la enfermedad y cómo protegerse para evitar contagios de gripe aviar. Los epidemiólogos explican que la gripe aviar se propaga de aves silvestres a aves de corral a través del aire y por contacto con plumas, secreciones y excrementos de animales infectados.

Para que el virus llegue a humanos, es necesario un contacto estrecho con aves enfermas o ambientes contaminados. Aunque la transmisión entre personas es teóricamente posible, similar a la gripe estacional, la SEE asegura que no se ha identificado una transmisión sostenida entre humanos. No obstante, se han registrado casos limitados en trabajadores de explotaciones avícolas y sus familias.

Casos en EEUU y riesgo creciente en Europa

Mientras que en Estados Unidos se han confirmado infecciones humanas, en España y la UE no se han notificado casos desde 2020. Sin embargo, el número de focos en territorio español ha aumentado, y la cercanía de brotes en Francia y Portugal ha elevado la alerta.

En Galicia, entre junio y noviembre 2024, se localizaron focos en aves marinas, la mayoría gaviotas, encontradas muertas en la zona costera. También fueron registrados focos aislados en Castilla y León, Andalucía, Aragón y el litoral mediterráneo. Antes, en octubre de 2022, se detectó un foco en una granja de visones en Galicia.

Medidas clave para la prevención

Los expertos recomiendan medidas de higiene, como el lavado de manos y evitar el contacto con aves enfermas, así como el uso de antivirales en caso necesario. Además, la SEE considera "prioritario" el desarrollo de una vacuna específica para humanos.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya ha aprobado dos vacunas, 'Celldemic' e 'Incellipan', que podrían usarse en caso de brote. Reino Unido ha adquirido cinco millones de dosis y España se sumará a la compra conjunta de la UE para proteger a los grupos más expuestos, como trabajadores de granjas y veterinarios.

Vacunación y vigilancia

Para reducir riesgos, se recomienda a quienes trabajan con animales vacunarse contra la gripe estacional, evitando la posible coinfección con el virus aviar. La vigilancia epidemiológica en granjas y el uso de equipos de protección son esenciales para prevenir la adaptación del virus a mamíferos y su potencial salto sostenido a humanos.

Los especialistas subrayan la necesidad de abordar este problema desde la perspectiva 'One Health', que vincula la salud humana, animal y ambiental, reforzando la cooperación internacional para frenar posibles brotes.