Estos son los peligros a los que te expones cuando te aguantas un estornudo

Cuando algo te irrita o te hace cosquillas en el interior de la nariz, aparece el reflejo del estornudo, que es la forma que tiene el organismo de eliminar cualquier cuerpo extraño o irritación de la nariz. Sin embargo, esta no es la única causa posible de este complicadísimo ejercicio coordinado entre muchos músculos del cuerpo, como los músculos abdominales, los del diafragma o los de la parte posterior de la garganta. Y cuando todos los músculos implicados hacen su trabajo, consiguen que aquello que causa la irritación salga volando por la nariz.

En resumen, el estornudo es una reacción automática e involuntaria sobre la que no tenemos ningún control. Lo único que podemos hacer realmente es tratar de evitar -en la medida de lo posible- los elementos que pueden desencadenarlo, como el polvo, la pimienta, las alergias, la hinchazón del resfriado, etc. Pero más allá de eso… no hay mucho que podamos hacer. De hecho, se trata de una descarga de aire tan fuerte que puede alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora y una distancia de 8 metros.

Cuando la reacción se ha desencadenado, lo único que queda es tratar de actuar de la forma más educada e higiénica posible, para provocar el menor trastorno con nuestro estornudo. Y eso se consigue cubriendo la nariz y la boca con un pañuelo desechable, con las mangas o con la parte interior del codo (pero nunca con la mano descubierta). De esta forma, no sólo lograremos evitar que los microbios se esparzan, sino que también daremos la impresión de que sabemos comportarnos de la manera adecuada.

Lo que nunca debemos hacer es intentar contener el estornudo. Todos lo hemos hecho alguna vez y no nos ha pasado nada. Sin embargo, es importante dejar que los estornudos salgan del cuerpo de forma natural, aunque se esté rodeado de personas y pueda llegar a ser incómodo. En caso contrario, podríamos experimentar algunas consecuencias nefastas para nuestra salud.

Mocos, estornudos... ¿alergia, gripe o resfriado? larazon

Posibles consecuencias de aguantarte un estornudo

Aunque pueda parecer inofensivo, contener un estornudo puede tener algunas consecuencias negativas para tu salud:

1. Dolor en el pecho:

Al contener un estornudo, se ejerce presión sobre el diafragma, lo que puede provocar un breve dolor en el pecho o en las costillas. Aunque no es peligroso, puede resultar muy molesto.

2. Infección de oído:

La nariz y los oídos están conectados a través de las trompas de Eustaquio. Si te contienes al estornudar, puedes provocar una infección de oído al reconducir los gérmenes que tu cuerpo intentaba expulsar.

3. Ruptura de vasos sanguíneos:

Al estornudar, se genera una gran presión que puede hacer estallar un capilar en la nariz, los ojos o el tímpano. Esto puede manifestarse como una mancha roja en el ojo o una pequeña hemorragia nasal.

4. Lesiones graves:

Aunque poco probable, contener frecuentemente los estornudos puede provocar lesiones más graves. Se ha reportado casos de rotura de tejidos en la garganta debido a la represión de un estornudo.

Es importante permitir que los estornudos salgan de forma natural y no contenerlos de manera habitual para evitar estas posibles consecuencias para la salud.