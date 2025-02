¿Funcionan los suplementos nutricionales para tratar el cáncer?

Cuando hablamos de cáncer, el axioma de «somos lo que comemos» cobra más sentido que nunca, no solo a nivel de prevención, sino también como herramienta terapéutica. De hecho, cada vez hay más evidencia científica que avala el papel de la nutrición en el abordaje oncológico integral. «El riesgo de desarrollar un cáncer depende en un 80% de factores ambientales, incluida la dieta», confirma Gloria Lugo, miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Para minimizar el riesgo, «se debe evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como prevenir el sobrepeso y la obesidad, manteniendo una vida activa», recuerda la portavoz de la SEEN.

En la práctica Lugo aconseja «realizar una dieta equilibrada y variada, que incluya verduras, legumbres, frutas, cereales y limitar o no incluir carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas o alimentos altamente procesados y productos de cereales refinados. En un gran estudio, la dieta mediterránea se asoció con menor riesgo de cáncer, mientras que en diferentes trabajos asocian tumor y dietas ricas en ultraprocesados».

Abordaje nutricional del cáncer

Si llegamos tarde a la prevención y el cáncer da la cara, el abordaje nutricional también resulta determinante, ya que la desnutrición es muy frecuente en los pacientes oncológicos, variando su prevalencia entre el 20 y el 70%, según la localización del tumor, estadio de la enfermedad, tratamientos antineoplásicos, etc. «Esta desnutrición trae consigo un aumento de la toxicidad en los tratamientos oncológicos. Por ello, un buen acompañamiento nutricional es esencial durante esta etapa de la enfermedad, para mejorar así la respuesta del paciente», explica Iulia Alexandra Scorojanu, dietista-nutricionista colegiada y experta en nutrición oncológica. En este sentido, Luis Cabañas, presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, asegura que «los pacientes oncológicos que reciben atención nutricional mejoran un 30% su supervivencia. El seguimiento nutricional se centra en identificar y corregir la pérdida de peso, las carencias de nutrientes y otros indicios de desnutrición antes de que se conviertan en problemas graves. Un buen estado nutricional contribuye a una mejor tolerancia a los tratamientos y favorece la recuperación».

Otra de las grandes dudas que asalta a los pacientes cuando se enfrentan a un tumor es si puede resultar beneficioso tomar suplementos nutricionales o, por el contrario, el efecto puede ser negativo. Aquí, la clave siempre está en la supervisión, ya que, tal y como advierte la portavoz de la SEEN, «su uso está indicado en pacientes con desnutrición, en aquellos en los que el estado de nutrición es normal pero presentan síntomas digestivos secundarios a la quimioterapia, radioterapia o cirugía, que puede impedir una ingesta adecuada o en aquellos que presentan un aumento de las necesidades nutricionales. La elección de los suplementos nutricionales se hará en base a la situación clínica del paciente, por lo que su prescripción siempre será de manera individualizada. Cada vez hay más evidencia científica que pone en valor la presencia de determinados nutrientes como puedan ser los ácidos grasos omega 3 en estos pacientes».

Advertencias

Sin embargo, en un proceso oncológico no todo vale, de ahí la importancia de tomar los complementos nutricionales con la supervisión de especialistas. «Muchas medicinas y suplementos a base de hierbas son farmacológicamente activos, pudiendo producir interacciones con los tratamientos oncológicos convencionales», aclara Lugo, quien insiste en que «el uso de suplementos dietéticos, puede presentar riesgos en todas las etapas del tratamiento. Por ejemplo, durante la cirugía los suplementos como ajo o ginseng pueden aumentar el riesgo de hemorragia; el consumo de valeriana podría aumentar la sedación con la anestesia; en pacientes en tratamiento con quimioterapia el uso simultáneo de suplementos puede aumentar el riesgo de interacciones relacionadas con el metabolismo y transporte de los medicamentos... Por lo tanto, es conveniente interrogar acerca de su uso para que los profesionales evalúen el posible impacto».