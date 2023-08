Hallan el "santo grial" de la lucha contra el cáncer: una píldora capaz de destruir todos los tumores sólidos

El principal reto de la lucha contra el cáncer es hallar un tratamiento que ataque únicamente a las células cancerígenas y pase por alto las sanas. Este objetivo no lo cumplen ni la radioterapia ni la quimio, que, si bien son muy eficaces en algunos casos, en otros no son en absoluto. Por no hablar de que son capaces de producir efectos secundarios realmente devastadores.

La erradicación de las células "malas" se complica cuando las células cancerosas continúan multiplicándose y se extienden a otros órganos; un proceso conocido como metástasis. Se considera que la proteína PCNA presente en el organismo tiene mucho que ver con esto. En su estado "normal", el PCNA que rodea a nuestro ADN juega un papel fundamental en la proliferación celular, el crecimiento y mantenimiento de los tejidos. Sin embargo, puede mutar y ayudar a los tumores a crecer y multiplicarse. Volverse en nuestra contra.

El proceso es complejo de entender hasta para los científicos. Y, hasta ahora, se creía que desarrollar una terapia dirigida específicamente al antígeno nuclear de células proliferantes (PCNA) era prácticamente imposible y que la PCNA no tenía tratamiento.

Sin embargo, un equipo de investigadores del Hospital City of Hope de Los Ángeles, una de las mayores organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer de Estados Unidos, ha publicado un nuevo estudio en el que aseguran haber creado una molécula que ataca al PCNA mutado.

De esta manera, los científicos han creado un fármaco "santo grial": una quimioterapia dirigida, capaz de erradicar todos los tumores de cáncer sólido sin afectar a otras células. El equipo de City of Hope explica que, en su forma mutada, el PCNA es fundamental para la replicación del ADN y la reparación de todos los tumores en expansión, pero una molécula desarrollada por el equipo, la AOH1996, ataca y destruye el PCNA mutado.

Funcionó en cáncer de mama, próstata, cerebro, ovario y más

Las investigaciones preclínicas muestran que AOH1996 parece aniquilar todos los tumores sólidos, sin afectar a otras células del organismo. Esto impide que los tumores crezcan y se multipliquen. Y así, se espera que esta investigación ayude a millones de enfermos de cáncer.

El nuevo fármaco se probó en laboratorio con 70 células cancerosas distintas (de mama, próstata, cerebro, ovario y cuello de útero) y funcionó contra todas ellas. Este logro es la culminación de 20 años de investigación y desarrollo.

"Los datos sugieren que el PCNA se altera de forma única en las células cancerosas, y este hecho nos permitió diseñar un fármaco dirigido únicamente a la forma de PCNA en las células cancerosas", explica la profesora Linda Malkas, que ha estado desarrollando el fármaco.

"El PCNA es como una gran terminal aérea que contiene múltiples puertas de embarque de aviones", destaca la también doctora y profesora del Departamento de Diagnóstico Molecular y Terapéutica Experimental de City of Hope y catedrática de Oncología Molecular. "Nuestra píldora anticancerígena es como una tormenta de nieve que cierra un centro clave de una aerolínea, cerrando todos los vuelos de entrada y salida sólo en los aviones que transportan células cancerosas", ejemplifica.

Aunque los resultados iniciales son prometedores, los estudios realizados hasta ahora sólo han concluido que el AOH1996 puede suprimir el crecimiento tumoral en modelos celulares y animales. No obstante, "mientras los científicos siguen investigando los mecanismos fundamentales que hacen que esta píldora anticancerígena funcione en modelos animales, hay en marcha un ensayo clínico de fase 1 para probar en humanos la terapia desarrollada por City of Hope", señalan los investigadores en la revista Cell Chemical Biology.

"Nadie se había centrado nunca en el PCNA como objetivo terapéutico porque se consideraba 'imposible de tratar', pero está claro que City of Hope fue capaz de desarrollar un medicamento en fase de investigación para una proteína diana difícil", afirma el doctor Long Gu, autor principal del estudio y profesor asociado de investigación en el Departamento de Diagnóstico Molecular y Terapéutica Experimental del Instituto de Investigación Beckman.

"Descubrimos que el PCNA es una de las causas potenciales del aumento de los errores de replicación del ácido nucleico en las células cancerosas", y añade: "Ahora que conocemos el área problemática y podemos inhibirla, profundizaremos en la comprensión del proceso para desarrollar medicamentos contra el cáncer más personalizados y específicos".