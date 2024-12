«Hay 14 decretos autonómicos distintos sobre cómo gestionar los residuos sanitarios»

Hasta ahora, Sigre gestionaba «únicamente» los envases y residuos de medicamentos generados en los hogares españoles y depositados en el punto Sigre de las farmacias. Pero a partir del 1 de enero, la Ley de Envases obligará a recoger los envases de medicamentos en cualquier centro productor de envases, hospital...

¿Eso a qué equivale en cuantía?

Desde 2001 Sigre se encarga de la recogida de envases y residuos medicamentos en los hogares. Con el cambio legislativo su función será también la recogida de los envases, que no de los residuos, de medicamentos en el ámbito industrial y solo de los envases porque viene de una directiva de envases. Es decir, el responsable de la gestión no será el centro, por ejemplo el hospital, sino el proveedor del producto. En volumen esto es que frente a las 38.000 toneladas de envases que recogemos aproximadamente al año en el doméstico, recogeremos ahora 42.000 toneladas más en el industrial, es decir, más del doble, un 10% más que en el doméstico.

¿Solo los hospitales generan más residuos que los depositados en las farmacias?

No tengo el desglose. Pero tenemos dos grandes puntos de generación: uno es la cadena logística donde se quedan muchos envases sin llegar al centro sanitario. Y el segundo es el centro sanitario, y la mayoría del volumen está en los 900 hospitales públicos y privados.

¿Y esto lo hará Sigre solo o con alguna compañía?

Sigre va a organizar la gestión. Tenemos que ver si contratamos a un gestor o a varios gestores, eso lo admite la ley. No tiene sentido ir solo a recoger lo nuestro por lo que el modelo más probable es que los sistemas actuales se mantengan, de modo que el hospital segregue sus residuos como venía haciendo hasta ahora y Sigre pague al hospital por la gestión de su porcentaje de envases de medicamentos. En cuanto al (reciclaje de) envases de medicamento, la normativa no es igual en toda España. Cada comunidad autónoma ha regulado y alguna no. Así, 14 han aprobado un decreto de residuos de cada centro asimilables a los municipales como el papel y el cartón. En el caso de los fitotóxicos el envase va a un grupo especial y se segrega aparte, como los cortopunzantes.

¿Qué tres autonomías no han aprobado ninguna normativa?

Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia. Ceuta y Melilla tampoco.

Cuando no se ha regulado, ¿qué se hace?

La ley de residuos de 2022 y de la que cuelga este Real Decreto de envases reconocía el problema de regulación de residuos sanitarios y daba al Ministerio para la Transición Ecológica tres años para valorar si se hacía o no una ley estatal, y por lo que sabemos se va a sacar el informe antes. Ahora mismo cada decreto es muy dispar. En algunas comunidades hay tres grupos de residuos y en otros ocho subdivisiones. Siendo el mismo residuo no tiene sentido que se regule de forma tan distinta en una comunidad autónoma que en otra, lo ideal es que en un futuro se armonizase. De momento cada hospital tiene que cumplir el proceso decretado por su autonomía. Normalmente los residuos se tratan en la misma comunidad y cuando no hay plantas se llevan a otras, pero cumples con el tratamiento de la comunidad autónoma de origen. En todo caso, la parte municipal siempre se queda en cada autonomía porque hay plantas de tratamiento, pero eso no pasa con los residuos más específicos como los fitotóxicos.

«No tiene sentido que un mismo residuo se trate de forma distinta. Lo suyo es que se armonizase»

¿Qué países europeos han avanzado más en esto de los envases?

Hay muchos que ya lo tienen implementado completamente como Bélgica.

¿Hasta ahora quién lo pagaba?

El centro productor, el almacén de la industria farmacéutica o el hospital. Ahora, parte de esa responsabilidad recae en la industria farmacéutica. El hospital, el centro de salud, etc. seguirá pagando la gestión de los residuos menos la parte del envase.

«El hospital seguirá pagando la gestión de los residuos de medicamentos, pero no la del embalaje»

¿Cuánto estima que costará?

Dependerá del modelo final que se implante, pero estimamos un presupuesto inicial para 2025 de entre 8 y 9 millones de euros para la recogida y tratamiento de los envases de medicamentos.

«Hacernos cargo de estos envases del ámbito industrial costará entre 8 y 9 millones de euros»

Los laboratorios pagan por los restos de medicamentos y envases que se acumulan en las 22.080 farmacias españolas. ¿Cuál fue el coste de 2023 y cuál será este año?

Similar, prevemos un incremento de recogida, un 5-6% más que en 2023 y en 2025, un 5% más, pero con un coste similar de 10 millones de euros.

Es decir, un coste más elevado que el industrial porque también se incluye la gestión de los residuos de medicamentos en hogares. ¿Habéis empezado con la recogida de envases a nivel industrial en alguna autonomía?

No, no podemos empezar hasta el 1 de enero porque la fase administrativa es primero conseguir la autorización administrativa que se nos ha concedido para todo el país la semana pasada. Ahora ya podemos firmar con los laboratorios que son los responsables y también negociar con hospitales y otros sistemas colectivos y también con las autoridades locales la parte de gestión local. En todo caso, se hará de forma retroactiva (el pago). Nosotros asumiremos la responsabilidad desde el 1 de enero.

¿Cree que esta futura obligación hará más probable que los envases de los medicamentos sean más sostenibles?

Puede favorecer toma de decisiones, pero la industria lleva mucho tiempo trabajando en el ecodiseño. Así, el peso global de los envases de medicamentos se ha reducido un 25% en 20 años. Es decir, pesan un 25% menos que hace 20 años y solo por volumen, gracias a las medidas que diseñamos en Sigre y los laboratorios aceptan o no llevar a cabo. Además, de los medicamentos que se ponen ahora mercado, 1 de cada 3, el 33%, ya ha aplicado alguna medida de ecodiseño, ya sea menos peso, material más sostenible, etc.

¿Qué hace Sigre con los residuos de medicamento que recoge en las farmacias?

Estos residuos se clasifican en dos grandes grupos y ambos ya se valorizan energéticamente.

¿Se roban medicamentos depositados en los puntos Sigre de las farmacias porque en ocasiones está en la terraza?

No nos ha llegado denuncias en este sentido, pocas farmacias lo ponen fuera. En todo caso, estamos intentando revertirlo.