«Ser una mujer longeva te permite quedar embarazada más tarde»

Cada vez es más frecuente ver embarazadas de más de 35 y de 40 años. En muchos de los casos ha sido posible gracias a las diferentes técnicas de reproducción asistida. Pero en los casos en los que la gestación se produce de forma natural esto se debe a que «tienen una esperanza de vida mayor, según diferentes estudios» analizados por José Miguel García Sagredo, académico de numero de Genética de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme). Es decir, que poder tener hijos más tarde es un indicador de una senescencia tardía.

¿A partir de qué edad se considera biológicamente un embarazo tardío?

No está definido realmente, pero obstetras, y ginecólogos sostienen que a partir de los 35 años el embarazo es de alto riesgo, y los genetistas también, porque es a partir de cuando hacemos cribado de anomalías para el feto.

Pese a que siempre se pone sobre la lupa los casos de mujeres que se quedan embarazadas a partir de cierta edad y no los hombres resulta que estas alcanzan una esperanza de vida mayor. ¿Por qué?

No por un embarazo tardío van a vivir más, sino que las que son capaces de embarazarse viven más. Ser longevo te permite quedarte embarazada más tarde por constitución genética, soportarlo bien y vivir más años.

¿Cuántos años más viven de media?

Están por encima de la esperanza de vida de cada país. Luego también afectan los factores de estilo de vida o si conduces irresponsablemente, por ejemplo.

Hablamos siempre de embarazo natural, ¿no?

Sí, de embarazos naturales y espontáneos sin el empleo de técnicas de reproducción asistida.

¿Y los hermanos de las gestantes tardías también viven más años?

Viven más también, son los genes. El estudio más completo publicado hace un año está hecho con participantes del Biobanco de Reino Unido, ya que se conoce su estado de salud, estatus y ADN y eso permite cruzar datos. Y siguen vivas. Nos fijamos en la edad de sus padres. Y ahora en España habrá un biobanco extenso que está haciendo el Instituto de Salud Carlos III y si algún investigador quiere podrá rastrear esto mismo en España para ver si somos distintos un poco o no, aunque no lo creo.

Hace 20 años, un embarazo a partir de los 35 años se consideraba de alto riesgo, era algo excepcional, ¿y ahora?

También, por el mayor riesgo de diabetes gestacional, hipertensión... Eso quiere decir que han de estar muy bien cuidadas porque tienen más riesgo durante el embarazo.

Se espera que en breve el Ministerio de Sanidad apruebe por la especialidad de Genética. Por fin...

Estoy ya jubilado, empecé a especializarme en 1971 y desde entonces he estado año tras año yendo a la Dirección de Sanidad cuando no había ministerio y luego a los ministerios pidiéndolo y esperándolo al menos 50 años. En España hay especialistas en genética, pero no hay formación MIR concreta y reglada. Y es importante que la haya por las enfermedades raras, las deformaciones, las discapacidades intelectuales, trastornos del desarrollo en adultos como corea de Huntington o demencia o un cáncer hereditario. La tecnología ha avanzado y los requisitos son mayores. Una pareja que quiere tener hijos puede sospechar de una enfermedad hereditaria. Son ellos los que tienen que tener la toma de decisión sobre sus opciones reproductivas.

¿La tienen todos los países europeos?

Todos menos España, absolutamente todos los estados miembros.