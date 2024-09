Hay siete fármacos contra el cáncer de mama metastásico sin financiar

Las cinco pacientes con cáncer de mama metastásico que entregaron más de 150.000 firmas a Sanidad solicitando que la Seguridad Social financie Enhertu y Trodelvy confían en que el próximo jueves 26 la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) apruebe, finalmente, la financiación pública de ambos medicamentos, uno para el cáncer de mama metastásico HER2 Low y el otro para el cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo.

Pero no son solo dos los fármacos que están sin financiar por parte de la Seguridad Social para el cáncer de mama metastásico. Así, según los datos facilitados a este periódico son varios los fármacos aprobados por la EMA y aún no financiados, rechazados o pendientes de financiación para algunas indicaciones.

Es el caso de olaparib (Lynparza), financiado para cáncer de mama temprano, pero rechazada su financiación para el cáncer de mama metastásico y de atezolizumab (Tecentriq), financiado para cáncer de mama triple negativo, pero con restricciones sobre indicación autorizada por la EMA.

A estos dos hay que sumar varios fármacos de más reciente aprobación que todavía están pendiente de financiación en España y donde se espera que comiencen en breve las negociaciones, como el prometedor elacestrant (Orserdu, indicado para cáncer de mama metastásico HR positivo con mutación ESR1), talazoparib (Talzenna, indicado para CMm HER2 negativo con mutaciones BRCA ½ germinales), y capivasertib (Trucap, indicado para CMm HR positivo HER2 negativo que presenten alteraciones genéticas específicas en PIK3CA/AKT1/PTEN).

“Hay miles de pacientes pendientes de la aprobación de su fármaco según el subtipo de cáncer. Unos están rechazados y otros autorizados por la EMA y pendientes pasar aprobación de financiación por la Aemps”, explica Pilar Fernández, presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico.

“Hay que priorizar, priorizar los fármacos más efectivos, y no se está haciendo”, denuncia el doctor Miguel Martín, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de mama (Geicam) y jefe de Oncología del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid.

“La Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tarda mucho en aprobar fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y esto no debería ser así. Se deberían aprobar sin demora porque es injusto respecto a otros países. Estamos en situación de emergencia presupuestaria, cada vez hay medicamentos más innovadores, más pacientes crónicos y por tanto hay que racionalizar, pero no para fármacos eficaces”, incide.

Y por ello, “hay que aplicar una normativa que se pudiera entender. No sabemos qué cifras estamos dispuestos a pagar. Otros países tienen factores eficiencia para saber cuánto pagar por medicamento por cada año de vida ganado con calidad de vida. Nosotros no, por lo que las decisiones son, en cierta medida, aleatorias y no sabemos muy bien los motivos en un caso u otro”.

Ahora bien, pese a la situación que atravesamos, “no creo que estemos en España en la peor de las situaciones, pero tenemos un retraso de mucho tiempo respecto a Francia, Alemania, Italia y a veces también frente a Portugal. Y tampoco se entiende el motivo del retraso, porque en muchos casos los fármacos se acaba aprobando su financiación. En todo caso, esto no puede seguir así, no se puede perjudicar a los pacientes”, añade el doctor Martín.