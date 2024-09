Ignasi Biosca: "No puede definirse un fármaco como esencial y a la vez tenerlo a precio del año 2000"

Ignasi Biosca es la tercera generación de Reig Jofre (RJ) al frente de este laboratorio farmacéutico. Una compañía que define como de liderazgo familiar, pero que cotiza en la Bolsa española, especializada en medicamentos esenciales. Esos cuya producción resulta vital –como se comprobó por ejemplo durante la pandemia–, pero cuyo bajo precio, lamenta, pone sin embargo su suministro en riesgo a día de hoy.

¿Cómo presentaría la compañía a quienes no la conozcan?

Es una compañía farmacéutica nacional con 95 años de historia, con unos 1.300 colaboradores que participamos del proyecto. Está en la Bolsa española, cotiza en el mercado continuo español desde hace 10 años, pero antes ha sido una compañía 100% de la familia Reig Jofre, que son los apellidos de mi abuelo, Ramón Reig Jofre (yo soy Biosca Reig Jofre). Aproximadamente un 56% de nuestras ventas son internacionales, fuera de España y un 44% en España. En 2023 facturamos 316 millones de euros. Y diría que buscamos lo que llamamos universalizar soluciones de salud basadas en la ciencia y que realmente generen un impacto en las personas y en sentido amplio. No somos una compañía de medicamentos nicho para poblaciones muy específicas, ni de innovación radical. Buscamos soluciones de salud para población en sentido amplio y que siempre estén basadas en la Ciencia.

¿Cuál es su fuerte? ¿Qué tipo de fármacos producen?

En RJ tenemos este ADN industrial productivo. Desarrollamos, producimos, industrializamos medicamentos muchas veces para otras compañías farmacéuticas, con lo cual, la parte más distinta y que nos hace más especiales es que estamos un poquito ocultos detrás de otras enseñas.

Están especializados en antibióticos y en inyectables, ¿no?

Sí. Somos uno de los principales productores y exportadores de antibióticos desde España para toda Europa y parte del mundo, y lo hacemos desde nuestra instalaciones en Toledo. Nuestro foco es el mundo de los antibióticos, esta especialización en la producción de medicamentos inyectables, unas instalaciones que nos permitan producir estos medicamentos y luego todo un paquete de garantía de calidad, consiguiendo dotar de la calidad europea competitiva a nivel mundial estos puntos. A partir de este saber hacer, estas instalaciones y esta estructura de calidad damos un servicio para producir medicamentos inyectables a cualquier parte del mundo. Todo este ámbito liga con el hecho de la reindustrialización de Europa en este tipo de medicamentos esenciales tras el problema que tuvimos en la pandemia.

Son uno de los laboratorios españoles seleccionados por Europa para garantizar fármacos esenciales. ¿Qué significa eso?

Los que llamamos medicamentos esenciales son una parte muy importante de nuestro negocio. Son medicamentos muchas veces baratos, pero que son esenciales, como gran parte de los antibióticos, pero también otros, como los relajantes musculares durante la pandemia, para poder tener a pacientes intubados, sedantes básicos para poder tener pacientes dormidos. En la pandemia tuvimos que cambiar nuestras líneas productivas en un fin de semana de la mano de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) para adaptar los procesos productivos para poder producir esos fármacos esenciales necesarios en los hospitales españoles, que hasta día de hoy se habían estado produciendo en India o en China –y ahora seguramente se vuelven a comprar allí–, pero que en ese momento, cuando estos países cerraron sus fronteras, la Aemps tuvo que venir a buscarnos a los productores nacionales que teníamos ese conocimiento y esas instalaciones para que los hiciéramos.

¿Cómo vivieron ese periodo? También participaron en la fabricación de la vacuna de Janssen.

El primer año, el 2020, el foco estuvo centrado en producir medicamentos esenciales para mantener pacientes intubados en las UCIs en los hospitales españoles. Se crearon UCIs en todos los hospitales, incluso se crearon nuevos hospitales con nuevas UCIs, y llegó un momento en el cual estuvimos en un proyecto en el que tuvimos que dimensionar cuántas había realmente en España y, si todas llegaran a estar ocupadas, qué dosis de medicamentos sedantes podíamos llegar a necesitar como país para poder tener todas esas nuevas UCIs con un paciente dormido y sedado, en continuo sin que se llegara a despertar en ningún momento. Luego, en 2021 cerramos un acuerdo con Johnson&Johnson para producir su vacuna (Janssen), gracias a la planta de viales estériles que acabábamos de construir en Barcelona, y estuvimos todo ese año en ese proyecto. En 2022 RJ recobró su proyecto de internacionalización y crecimiento en otros países. Y en 2023 la Comisión Europea cerró un contrato de «reserva de capacidad estratégica» dentro del perímetro de la Unión Europea y contrató a RJ para que reserváramos parte de nuestra capacidad de producir vacunas en una posible situación de emergencia en Europa, de la mano de CZ Vaccines del Grupo Zendal en Galicia.

Ignasi Biosca, de Reig Jofre. David Jar David Jar Fotógrafos

Como el invierno pasado, que hubo desabastecimiento de amoxicilina pediátrica, un antibiótico. ¿Cuál fue el problema?

Durante los años de la pandemia el uso generalizado de mascarillas bajó muchísimo al nivel de infecciones víricas, pero también las bacterianas, y con ello la necesidad de antibióticos bajó mucho. Durante esos dos, tres años que llevamos la mascarilla, muchas plantas europeas y a nivel mundial se fueron cerrando, y cuando nos quitamos la mascarilla ese primer invierno, el de 2022-23, subió la demanda de forma muy elevada y muchas compañías habían cerrado líneas por márgenes negativos y por ser líneas con déficit muy fuertes, por lo tanto, se concentró la demanda en pocos jugadores y se acabó generando esta situación de problemas de desabastecimiento. Ahora la Comisión en Europa, el Parlamento Europeo y la Administración española se han dado cuenta de que depender en nuestras cadenas de suministro de los medicamentos esenciales de terceros países es peligroso. Y por lo tanto, se ha generado, primero un listado de medicamentos esenciales. Por nuestra vinculación con los antibióticos, tenemos un número importante de ellos, y se están identificando esas moléculas para poder garantizar cada un de ellos en la cadena de suministro para futuras posible situaciones de emergencia. Pero yo lo que reclamo a las administraciones es que seamos sensatos. Lo que no podemos es definir que un medicamento es esencial o crítico, pero a la vez tenerlo con precios del año 2000, cuando los costes de la sociedad en la que vivimos no han parado de subir: la inflación acumulada es del 30-40% en estos años y nuestros costes han subido esas cantidades. Tenemos productos que costaban 164 pesetas, que a lo mejor era un buen precio entonces, pero que siguen costando 0,98 euros ahora y ahí ya se ve que no estamos ayudando a garantizar esta cadena de suministro.

Acaban de abrir una filial en la República Checa. ¿Tienen pensado expandirse a otros países?

El 56% de las ventas de RJ son internacionales, y un porcentaje igual, 56%, son ventas directas nuestras con nuestros equipos en los ocho mercados donde tenemos presencia: España, Portugal, Francia, Reino Unido, Suecia (donde tenemos una planta productiva), Bélgica, Polonia desde 2021 y desde la semana pasada también Chequia. Esta presencia es lo que nos dota la capacidad de llevar nuestros productos a todos estos mercados y hacer crecer nuestra base comercial para poder capitalizar cada vez que hacemos un desarrollo de un producto y poderle llegar a todos estos mercados. La forma natural de crecer, si las cosas van bien, es que de Chequia podamos crecer hacia Eslovaquia y seguimos muy atentos a posibles operaciones de crecimiento en otros grandes mercados europeos, sobre todo Alemania e Italia, donde no tenemos presencia directa.

El miércoles fue la Diada, son un laboratorio catalán. ¿Cuál ha sido su postura en el Procés?

Creo que las compañías no tienen banderas. Al final, y sobre todo en el sector farma, somos globales. RJ es una compañía europea, tenemos a 400 o 500 personas que son europeas, pero no españolas. En España tenemos un equipo de más de 300 personas en Castilla-La Mancha, otras 300 en Cataluña, delegados en todo el país y el equipo comercial del mercado español está en Madrid. En cualquier caso, buscamos esta posibilidad de hacer crecer el tejido industrial dentro de Europa y aportar soluciones de salud a la máxima población.

¿Cuáles son sus planes a corto-medio plazo?

Por el lado industrial de tecnologías, hacer una migración desde los productos de base química industriales a la biotecnología. La covid nos ha cambiado de pantalla. Los últimos 20 años hemos pasado a una farmacia basada en la biotecnología, (los anticuerpos monoclonales, las proteínas), pero la covid nos ha pasado al ARN, a la terapia génica, las terapias avanzadas. Mi sueño es que, como compañía, podamos ir transicionando, acompañando esta evolución de la Ciencia y creo que estamos muy bien posicionados porque en su momento hicimos esta inversión en productos inyectables porque todas estas terapias emergentes y avanzadas, en su mayoría, están basados en ellos.