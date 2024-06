EM: inflamación latente

El trabajo de un equipo de neurocientíficos de Estados Unidos con la tecnología PET (acrónimo de Tomografía por Emisión de Positrones), en 22 pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple (EM), arroja luz sobre aspectos aun desconocidos de esta enfermedad.

Las conclusiones de este estudio, que difunde «Clinical Nuclear Medicine», sugieren que los escáneres cerebrales podrían revelar inflamación oculta a pesar de la eficacia de los tratamientos terapéuticos actuales.

El profesor Tauron Singhal, autor principal que trabaja en el Centro Ann Romney de Enfermedades Neurológicas del Brigham and Women´s Hospital, cree que estos resultados a pesar de que la muestra de pacientes es pequeña, serán muy útiles no solo para la investigación, sino también para su uso clínico, ya que uno de los desconcertantes desafíos para los neurólogos es que, tras un cierto período de tiempo, «continúan empeorando, mientras sus resonancias magnéticas no cambian».

Este equipo de neurocientíficos ha trabajado durante los últimos ocho años en el desarrollo de un método de obtención de imágenes de microglías; esto es células inmunitarias del cerebro, que parece ser que desempeñan un papel destacado en la progresión de esclerosis múltiple, pero que no pueden visualizarse con una resonancia magnética normal. Este equipo desarrolló una técnica avanzada para detectar lo que denominan «inflamación latente».

Este estudio es un paso más para que investigadores y clínicos conozcan mejor esta enfermedad que afecta al Sistema Nervioso Central y que se presenta en cada paciente de forma diferente. De ahí que se la conozca también como la enfermedad de las mil caras.