La inteligencia artificial predice ya cuándo se va a lesionar un deportista

Los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) son capaces de mejorar el rendimiento deportivo y de prevenir lesiones al analizar a condición física, historial y carga de trabajo, entre otros aspectos. Así, en la actualidad «se ha desarrollado una aplicación de IA que usa técnicas avanzadas para predecir cuándo un deportista va a sufrir una lesión deportiva con una precisión del 90%, lo que ayuda a identificar y clasificar a los atletas con riesgo de lesiones», explicó Marta Manso, coordinadora de la Unidad de IA de Sermes CRO durante el V Congreso Articulando el Deporte organizado por la Osteoarthritis Foundation International (OAFI), junto a los Servicios Médicos y la Fundación del Atlético de Madrid y el Comité Olímpico Español.

Además, como precisó Manso, también permite la recuperación de atletas: «Ya hay IA para acelerar la recuperación de lesiones musculares y articulares. Para ello se usan algoritmos que analizan datos de rendimiento y recuperación para personalizar la rehabilitación, optimizando el tiempo de recuperación y reduciendo el riesgo de recaídas».

La inteligencia artificial, además, se utiliza ya para monitorizar la carga de trabajo ajustando los entrenamientos para prevenir lesiones por sobrecarga. «Esto es especialmente útil en deportes de alta intensidad como el baloncesto», puso de ejemplo Manso.

En el caso de la artrosis, la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, y el Distrito de Atención Médica de Finlandia Central han desarrollado, según esta experta, «un programa de IA que permite la detección temprana de osteoartritis lo que permite un diagnóstico y tratamiento más oportunos». Se trata de una red neuronal basada en IA para detectar una osteoartritis de rodilla temprana a partir de imágenes de rayos X. Y es que la IA pudo igualar el diagnóstico de un radiólogo en el 87% de los casos. El resultado es importante porque un diagnóstico temprano puede evitar al paciente pruebas y tratamientos innecesarios e incluso una cirugía de reemplazo de la articulación de la rodilla.

«La Universidad de Boston, por su parte, ha desarrollado biomarcadores de imágenes para osteoartritis de rodilla», destacó Manso. Esto permite una mejora en la precisión del diagnóstico y el tratamiento de este mal que afecta a cerca de la mitad de los adultos mayores de 75 años y es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Y es que debido a que no existe cura, el tratamiento actual se basa en identificar y estadificar con precisión esta dolencia.

Esta misma universidad también ha creado un programa que permite la identificación de nuevas medidas de forma ósea para examinar la relación entre el aplanamiento del cartílago y el hueso subyacente con el dolor y la discapacidad.

Por último, la coordinadora de la Unidad de IA de Sermes CRO puso de relieve el programa de rehabilitación musculoesquelética desarrollado por la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) en el que la inteligencia artificial puede optimizar la prescripción de tratamientos de rehabilitación, mejorar la sintomatología... Una herramienta crucial teniendo en cuenta que las lesiones musculoesqueléticas protagonizan una parte importante de las consultas de la atención primaria.

Así, la IA adaptada puede contribuir a prescribir programas de rehabilitación musculoesquelética, y reducir, por tanto, la sobrecarga asistencial mejorando la salud musculoesquelética de la población, lo que podría reducir el dolor y la sintomatología de patologías como la artrosis.

No obstante, el uso de la IA en la rehabilitación musculoesquelética tiene, según la citada universidad, más potencial en los casos menos graves, como las patologías musculoesqueléticas poco complejas. Así, esta aplicación podría ser de gran utilidad en patologías degenerativas como la artrosis o las tendinopatías de grado leve o moderado sin indicación quirúrgica.

«La tecnología está aquí. Es la era de la IA. Hay que ir adaptándose poco a poco y no ser reticentes», incidió Samuel Pérez del Camino, fisioterapeuta y readaptador, que centró su ponencia en la integración de nuevas tecnologías en readaptación deportiva desde el inicio al return to play.

Este experto puso el acento en que «a día de hoy todavía en el deporte se usa el valorar a ojo y no tiene sentido. Si queremos una recuperación óptima no ha de ser algo subjetivo. Hay que valorar y cuantificar mediante dinamometría y otros instrumentos. No es normal que hoy se usen instrumentos que no sean digitales. Es importante cuantificar datos reales» y utilizarlos para valorar «cambiar la programación de recuperación si mi paciente viene ese día con fatiga o su índice de salto es más pequeño».

La artrosis se dispara en la menopausia

►El número mundial de casos de artrosis, así como la discapacidad asociada a la enfermedad, ha aumentado en más de un 130% en las últimas tres décadas entre las mujeres que han pasado por la menopausia. Así lo refleja un análisis de datos que abarca el período entre 1990 y 2021 realizado por la Facultad de Medicina de Hangzhou, en China. La menopausia supone una disminución de los niveles de estrógenos, lo que, además de afectar a la salud esquelética, está relacionado con la función y la estabilidad del sistema articular, explican los autores del estudio publicado en «BMJ Global Health».