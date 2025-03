Dr. Diego González Rivas: «Habría que pagar mejor a los sanitarios, así se acabarían las listas de espera»

Es mucho más cercano en persona que cuando aparece en televisión, una humanidad que transmite en cada página de su último libro «Curando el mundo» (Plaza & Janés). Sus pacientes lo saben bien. «Todos tienen mi teléfono, todos», remarca el doctor Diego González Rivas. Lo peor, su teléfono no para de sonar. Ni un adolescente. Y ese ritmo para un corazón puede ser demasiado frenético.

Su fama mundial le llegó después de realizar la primera operación de cáncer de pulmón por una incisión de 5 cm. Su técnica se llama Uniportal VATS. 5 cm, 3 cm, 2, ¿qué será lo siguiente, 1 cm?

Lo importante no es el tamaño, sino hacerlo con una incisión de la forma menos invasiva y operar al paciente sin tener que abrirlo.

Ha operado en 138 países. ¿Dónde ha tenido más miedo y por qué?

He tenido miedo en África, en zonas de Oriente Medio, pues he operado en sitios con guerrillas, terrorismo. En «Curando el mundo» cuento que en Uganda nada más llegar me robaron el móvil a punta de pistola o que en Gaza cuando estuve operando en el Hospital Al-Shifa, hoy derruido, oía los drones de fuera mientras operábamos a un chico joven al que le dieron un tiro en los enfrentamientos con Israel y al que le salvamos la vida.

¿Ha perdido pacientes en quirófano?

No, ninguno por la cirugía. He perdido algún paciente que ha llegado con una situación de urgencia dramática. Pero por culpa del acto quirúrgico, no. Se me murió un paciente hace muchos años por un infarto.

¿Siguiente destino?

Me voy a Costa de Marfil en tres semanas con la unidad móvil.

¿Qué piensa cuando vuelve de Gaza y escucha aquí la situación actual entre médicos y el Ministerio de Sanidad sobre mejorar las condiciones laborales?

Me da pena que no se trate bien al profesional médico, que no se le incentive, que no se le valore. Tenemos una sanidad pública maravillosa pero en la que fallan muchas cosas. Tenemos la gran suerte de que esta sanidad cubre a todo el mundo, que nadie se va a morir en España por estar enfermo. Eso es maravilloso viendo lo que veo yo por el mundo. Pero, no se incentiva a los profesionales como se debe. Habría que pagar mejor a los sanitarios, no solo a los médicos, a todo el personal que da su vida por los pacientes, porque no habría las listas de espera que hay. No puede ser que un paciente con cáncer de pulmón esté dos meses en lista de espera. Es inaceptable. ¿Cómo se soluciona esto? Pagando mejor a los sanitarios, porque si te pagan lo mismo por operar a 2 que a 20, la gente va a operar lo justo porque se pierde la motivación. Si se motiva tendremos la sanidad ideal. Es el modelo de la empresa privada: cuanto más trabajas, más produces, más ganas.

¿Con qué más?

Dando más quirófanos. Yo opero los fines de semana en Madrid. El fin de semana pasado operé a 20 personas. En China he llegado a operar 17 tumores en un día en tres quirófanos a la vez. Cuando vengo a España, dos o tres días al mes, opero en la privada. No puedo estar en la pública al estar todo el día fuera. Pues todas las personas que operan conmigo están bien remuneradas y trabajan a gusto. Si en la pública promoviesen que se opere un fin de semana al mes, de la mañana a la noche, se acabarían las listas de espera.

¿Le tendremos próximamente solo en la Península o es un futuro muy lejano?

Seguiré con proyectos a nivel internacional, pero vendré más a Madrid.

¿En cuántos países trabaja ahora?

Ahora de forma habitual en 11.

«La primera labor del médico es el acompañamiento», dice en su libro. Hay médicos que no se levantan de la silla ni para mirar un pie a una persona mayor. El dinero puede motivar, pero...

El dinero no te tiene que mover. Tu misión, como médico, es ayudar a las personas.

Necesitaría «un reloj de papel» para no olvidarse de...

De quien soy, de dónde vengo y de que me debo a mis pacientes. Todo lo hago por ellos.

En España, el Ministerio de Sanidad no impulsa los cribados de cáncer de pulmón. ¿Se deberían realizar?

Sí, cuando llegué al hospital de Shanghái en 2012 ya hacían cribados cuando nadie en el mundo lo hacía. Se hacían con TAC de baja resolución y se detectaban un montón de casos en fase inicial. En España de momento no se impulsan, pero hay que hacerlo. Es importante implantarlo porque se salvan vidas. Y hacerlo con TAC de baja resolución es muy barato.

¿Algún consejo para futuros médicos y cirujanos?

Que hagan de su profesión un hobby y no tendrán que trabajar el resto de su vida.

¿Tiene vacaciones?

No, cojo días sueltos, un día por cada país al que voy. En Navidad estuve un día surfeando.

Su mayor pecado en clave salud...

Estoy sometido a tanto estrés que a veces me altero por cosas que no debería. Tendría que bajar el ritmo en algunos momentos, lo sé, porque mi corazón puede sufrir. Intento alimentarme bien, pero a veces es complicado.