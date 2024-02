Jesús Aguilar: «El potencial de la farmacia está infrautilizado en la Sanidad española»

El tesón de Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos, está detrás del éxito cosechado durante el 23 Congreso Nacional de Farmacia, una cita que ha servido para alzar la voz sobre las necesidades pendientes de la profesión.

El lema del congreso farmacéutico que echó el cierre el pasado viernes ha sido «Transformando la sanidad con el farmacéutico». ¿Es el gran objetivo que persigue la farmacia a día de hoy?

Sí, sin ningún tipo de duda, porque la profesión farmacéutica, que tiene más de 800 años de historia, se ha ido transformando según las necesidades de la población. Ahora estamos en la etapa de la farmacia asistencial porque así lo demanda la sociedad, tal y como han demostrado las encuestas en las que son los ciudadanos quienes piden que los farmacéuticos tengan más papel asistencial, sobre todo en las áreas rurales, pues el 70% de nuestras boticas está fuera de las capitales.

A ese «clamor» popular que apunta se añade que hace tres semanas el Tribunal Supremo avaló el decreto de Servicios Profesionales Farmacéuticos con una sentencia que reafirma el valor para los pacientes y su legalidad...

Es un gran aliciente que un juez, de manera independiente, ponga fin a esta disputa que no tenía ningún sentido y que era estéril. Nosotros tenemos clara nuestra capacitación profesional.

¿Está infravalorado el potencial asistencial de la farmacia y de los farmacéuticos en nuestra Sanidad?

Sí. En España, todo aquello que funciona y que no da problemas, se infravalora. Como no hacemos ruido y la farmacia funciona como un reloj, no se atienden nuestras necesidades.

Las reformas legales pendientes, como la Ley de Garantías y la del Uso racional de los Medicamentos y productos sanitarios siguen esperando con paciencia... ¿Confía en que este año se avance en ellas?

El problema reside en que llevo ocho años de presidente del Consejo General de Farmacéuticos y Mónica García ya es la novena ministra que conozco en este periodo. Eso refleja la dificultad que supone resolver los problemas reales. Ahora Sanidad quiere dar el paso y creo que va a ser una oportunidad en la que vamos a trabajar intensamente para que esta ley sea la ley del futuro para la farmacia. Estamos planteando la sustitución de la forma farmacéutica para evitar la interrupción de los tratamientos, la atención domiciliaria para colectivos vulnerables y atendiendo a criterios de planificación y garantizar que allí donde haya un medicamento haya un farmacéutico, como ocurre con el modelo de dispensación colaborativa, que está siendo un éxito en varias autonomías. Esa es la hoja de ruta que debemos seguir y espero que en este año seamos capaces de sacarlo adelante.

¿Hay manera de solucionar los problemas de suministros de fármacos que no paran de crecer y cada vez son más comunes en la botica?

Los farmacéuticos no podemos solucionar esos inconvenientes porque no está en nuestra mano, pero sí podemos paliarlos. El cambio de forma farmacéutica es una medida esencial que nos ayudaría a reducir muchos de esos problemas que afectan directamente al paciente. Pero el problema va más allá y a nivel gubernamental se debería apostar por la producción nacional y europea de medicamentos, potenciando el tejido empresarial para que haya más plantas aquí. No puede ser que dependamos de otros países y que eso se traduzca en una vulnerabilidad. Por eso también es urgente la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, y en este contexto hay que integrar a la profesión farmacéutica en la gestión y estrategias de salud pública con la creación de una Red Nacional de Farmacias Centinela.

¿Cómo atisba el futuro de la profesión farmacéutica?

Tengo la percepción de que a día de hoy estamos inmersos en una etapa de cambio, que se consolidará a corto plazo. Es necesario que la administración quiera contar con la gran red que supone la farmacia y que la integre en el sistema de salud pública. Ese es el paso que queda por dar a nivel nacional y creo que ha llegado el momento de hacerlo, porque se está avanzando en algunas comunidades y eso solo genera desigualdad y falta de equidad para los ciudadanos.