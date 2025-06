El mejor morir

Los que ya tenemos una edad hemos vivido en nosotros o, sin duda, en algún familiar o amigo, una experiencia de muerte. Mi experiencia fue muy dura y ya la he contado alguna vez. Un fallo en el grapado del intestino en una cirugía por laparoscopia para extirpar un tumor de colon me provocó una septicemia generalizada que me tuvo cinco semanas en un Servicio de Reanimación al borde de la muerte. Esta experiencia de estar consciente, sin dormir ni de día ni de noche, luchando denodadamente, tanto los médicos como yo misma, por salir adelante de una sepsis con la casi totalidad de los órganos del cuerpo sin funcionar, es casi inenarrable. Recuerdo aquellos 40 días con zozobra; sintiendo el peor malestar de un cuerpo que no era cuerpo, de una mente trastornada que transitaba entre delirios y pesadillas. Sin embargo, recuerdo también el afán de todos por mi curación. Porque, queridos, a mis cincuenta y dos años de entonces, con un hijo de doce y una enfermedad remediable, nada había que nos amedrentara ante la fatalidad. Mi propio cirujano sudó tinta china y forjó conmigo una relación imperecedera. Aquello podía vencerse, aquello que viví no impedía que yo llevase una vida independiente y fructífera una vez sanada.

Otra cosa muy diferente es la de aquellos enfermos que padecen cáncer avanzado o una patología degenerativa brutal. Aquí nos encontramos ante otra cuestión. Y sobre esto se ha realizado una encuesta internacional a cerca de 1.500 médicos en los que más de la mitad elegirían una muerte asistida para ellos mismos. Porque, ¿quién mejor que ellos saben que prolongar la vida a un enfermo terminal, utilizando prácticas como ventilación mecánica o alimentación por sonda, solo genera sufrimiento? La sedación paliativa o la eutanasia eran la elección mayoritaria de un porcentaje muy significativo de los galenos, sobre todo de aquellos en que la legislación de su país la reconocía. Yo tampoco tengo dudas. Y creo que el saber que podrás morir bien es una forma de mejor vivir.