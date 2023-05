Las mujeres maltratadas tienen un 44% más de riesgo de sufrir asma, dermatitis o alergia

La salud física y la salud mental son dos partes de un mismo elemento. No son lo mismo, pero se complementan hasta el punto de que cuando una falla, la otra también se puede ver afectada. Aún se desconocen las razones, pero un estudio pionero en este campo ha vinculado la violencia de género con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades atópicas. Las conclusiones de esta investigación apuntan que las mujeres expuestas a malos tratos tienen un 44% más de probabilidad de sufrir asma, dermatitis atópica (eccemas) o rinoconjuntivitis alérgica, también llamada alergia primaveral.

Los hallazgos publicados en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice abren la puerta a considerar la violencia de género como una posibilidad en la vida de la paciente durante el proceso diagnóstico. "Nuestro estudio prueba que las mujeres expuestas a abuso doméstico tienen un mayor riesgo a desarrollar estas enfermedades. Por lo tanto, se necesita urgentemente la aplicación de medidas sistemáticas de salud pública para la prevención y detección de la violencia de género, a fin de reducir la carga de morbilidad asociada", argumenta Katrina Nash, de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Hasta donde se sabe, antes de la publicación de este trabajo no existían estudios de alta calidad que evaluaran el impacto de la exposición a los malos tratos en el desarrollo de enfermedades atópicas. En este estudio de cohortes abierto y retrospectivo, se incluyó a cerca de 63.000 mujeres adultas, mayores de 18 años, sin antecedentes de enfermedad atópica del 1 de enero de 1995 al 30 de septiembre de 2019.

Para ello se utilizó una base de datos anónima recogida por los servicios de Atención Primaria del Reino Unido. Durante el periodo de estudio, se dividieron los datos en dos grupos: mujeres con exposición a la VioGen (13.852) registrada por un médico de cabecera y pacientes no expuestas (49.036). Las mujeres del grupo expuesto fueron observadas durante una mediana más corta de 2,45 años en comparación con la cohorte no expuesta, observada durante 3,11 años.

Tras analizar los datos, los investigadores encontraron que la tasa de incidencia de nuevas enfermedades atópicas fue de 20,10 por 1.000 personas-año en mujeres expuestas frente a 13,24 por 1.000 personas-año en mujeres no expuestas. Al ajustar los factores de confusión, la asociación fue más fuerte en el desarrollo de asma (1,69) y la rinoconjuntivitis alérgica (1,63) en comparación con el eczema atópico (1,26-1,56).

¿Por qué las víctimas de maltrato tienen más asma?

De acuerdo con el estudio, la violencia y los malos tratos domésticos "son un problema de salud pública mundial que se cree que afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo". Y añade: "La violencia y los malos tratos domésticos se asocian a una morbilidad y mortalidad considerables como resultado de las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas y las enfermedades no transmisibles asociadas, que se han descrito en varios estudios".

La bibliografía publicada anteriormente indicaba que las personas expuestas a maltrato y abusos pueden experimentar cambios en la neuroinmunorregulación debido al aumento de la carga alostática y la respuesta fisiológica al estrés provocado por el trauma, lo que se traduce en un aumento de los niveles de citoquinas proinflamatorias y neuropéptidos.

"En particular, algunas pruebas sugieren que las víctimas expuestas al estrés muestran un cambio de células TH1 a TH2 que aumenta los niveles de IgE. En consecuencia, los individuos expuestos a VioGen pueden ser más propensos a producir anticuerpos IgE en respuesta a alérgenos ambientales comunes, lo que puede resultar en el desarrollo de una o más enfermedades de la tríada atópica: eczema atópico, asma y rinoconjuntivitis alérgica", concluye el estudio.