Esta es la cantidad de aguacate que hay que comer al día para cuidar la salud y no engordar

Es la fruta más viral y no se trata de una cuestión de moda. El aguacate copa gran parte de las publicaciones nutricionales por méritos propios, convirtiéndose en uno de los ingredientes imprescindibles durante el verano. Rico en agua, minerales clave como el potasio y el magnesio, y grasas saludables, no solo sacia y revitaliza, sino que ayuda a mantener el equilibrio del organismo desde dentro.

Entre las últimas novedades que avalan sus fortalezas nutricionales destaca un reciente metaanálisis que confirma el aporte de grasas insaturadas y su contribución a mantener el colesterol «malo» en niveles normales. «Entre los beneficios para la salud, el consumo de aguacate contribuye a mantener el colesterol en niveles saludables. Además, gracias al potasio ayuda a controlar la presión arterial. Es antioxidante y también las vitaminas y el ácido fólico contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a mantener los niveles de energía, disminuyendo el cansancio y la fatiga», explica Manuel Moñino, presidente del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (Ggcodn).

Aunque ahora no es su temporada natural en nuestro país, lo cierto es que ya es posible encontrar aguacates durante todo el año. De hecho, es perfecto para el verano porque contiene aproximadamente un 73% de agua en su composición, ayudando a contribuir de forma directa al aporte hídrico del organismo. «Durante el verano, no solo es vital beber suficiente agua, sino también incluir alimentos que naturalmente nos ayuden a mantenernos hidratados y nutridos», explica María Pérez Espín, experta en nutrición, quien destaca que «además de agua, viene cargado de nutrientes, antioxidantes y fibra».

Grasa saludable

El aguacate se caracteriza por su alto valor nutricional y energético, algo poco común entre las frutas. De hecho, predominan en ella los ácidos grasos monoinsaturados, similares a los que se encuentran en el aceite de oliva. «Su contenido de carbohidratos y proteínas es muy bajo, pero destaca por su elevada proporción de grasas, lo que explica su aporte calórico moderado, alrededor de 200 Kcal por cada 100 gramos de parte comestible», detalla Moñino. En este sentido, durante el verano «las grasas saludables del aguacate son oro puro para la piel. Además, tiene vitamina E, que es antioxidante y ayuda a combatir el daño de los radicales libres, esos que se disparan con la exposición al sol», reconoce Pérez Espín.

Por otro lado, estas grasas saludables propias del aguacate «son precursoras del estrógeno y la progesterona, que son esenciales para nuestra salud hormonal femenina. De ellas también se producen las prostaglandinas, que son las sustancias responsables de mediar la inflamación. Así que, consumir aguacate como parte de una dieta saludable puede proporcionar alivio durante la fase lútea del ciclo menstrual y podría considerarse un alimento óptimo para regular el ciclo menstrual», explica Laura Jorge, dietista-nutricionista especializada en salud hormonal femenina.

¿Cuánto se puede comer?

A pesar de sus bondades, resulta fundamental no caer en el exceso de consumo de aguacates, aunque sea tan viral que aparezca en prácticamente todas las recetas que nos sugieren las redes sociales. «Su consumo debe contemplarse dentro del equilibrio general de la dieta y la porción aconsejada es de unos 60 gramos, lo que equivale a medio aguacate de tamaño pequeño o mediano al día», recomienda Moñino, quien hace hincapié en que «no existen contraindicaciones médicas o fisiológicas significativas para el consumo de aguacate, salvo alergia al látex».