Mundo deprimido

Más del 55% de la población en Europa está en riesgo de depresión. Más del 6% ya la padece.

Escribiré sobre esto desde la experiencia y la observación. Soy socióloga, carrera que he ejercido solo a través del teatro y la escritura. Soy, asimismo, una mujer deprimida y en tratamiento farmacológico que últimamente no me funciona. Y estoy de acuerdo con el antropólogo Fericgla: «Cuando una persona se siente sola y está sola –no tiene grupo de pertenencia– y además siente la presión social, el resultado es la depresión. En una sociedad donde prima la imagen, el rendimiento y la inmediatez, la ausencia de comunidad y la necesidad constante de validación externa se convierten en factores silenciosos pero devastadores».

Afortunados aquellos que no la sienten, pero la soledad es una pandemia en nuestros países altamente civilizados. Porque no se trata de tener algún familiar, algún amigo o amiga, eso lo tenemos casi todos, y pobre de aquellos que no lo tengan, se trata de que no vivimos en grupo, no pertenecemos a un colectivo inmediato donde el afecto y la solidaridad convivan con nosotros.

Quedar hoy en presencia supone una serie de trámites complicados. Ponerse de acuerdo en el día y la hora en estos lugares brutales donde estamos siempre ocupados en correr, tiene su mérito. Y el dolor de la soledad no se resuelve tirando de agenda y concertando una cita para diez días después de tu agonía.

Internet, las redes, nos entretienen, pero cuando apagas el móvil, la sensación de vacío es aplastante. ¿Y ahora qué? ¿Y con quién abrazo ahora mi cuerpo y mi mente? Las redes entretienen, pero hacen daño, porque ejercen una terrible presión social. Hay que poner algo bonito y positivo para recibir «likes», el que se queja o hace critica responsable tiene pocas respuestas. Vence el postureo.

La depresión es resignada, un estado en el que te hacen sentir culpable de tu sufrimiento. En una sociedad deprimida que ha perdido la confianza en los otros, no hay pastilla que cure el mal.