El nuevo síntoma de infarto que aparece en las mamas y no suele tenerse en cuenta

Más de 63.000 mujeres fallecen cada año en España debido a alguna enfermedad cardiovascular. Esto supone que cada ocho minutos muere una ciudadana en nuestro país por esta causa. A pesar de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en ellas, siguen faltando herramientas específicas de evaluación del riesgo de cardiopatías para mujeres.

La información sobre cómo detectar las señales de alarma en las mujeres sigue siendo poco fiable. Hasta hace poco, ni siquiera sabíamos que los infartos en ellas tienen otras sintomatología y que no se presentan igual que en los hombres. Por eso, no es de extrañar que acabe de publicarse un estudio que afirma haber encontrado un nuevo síntoma de enfermedad cardiovascular en mujeres.

Este trabajo señala que una sencilla mamografía puede revelar si una mujer padece este nuevo 'síntoma' que se presenta en los pechos. Se trata de las calcificaciones arteriales mamarias, una patología silenciosa que, según los resultados de la investigación, está relacionada con un riesgo más alto de sufrir enfermedades como un ataque al corazón o un ictus. El estudio se presentó en la Reunión Anual 2024 de la Sociedad de Menopausia, celebrada en Chicago.

Qué son las calcificaciones mamarias

La investigación siguió a casi 400 mujeres durante 18 años y demostró que las mujeres con calcificaciones arteriales mamarias eran un 23% más propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas frente al 13,9% de las que no tenían calcificaciones.

Las cardiopatías relacionadas con la aterosclerosis son las que se producen cuando se acumula placa en las paredes de las arterias. Esto limita el flujo sanguíneo a los órganos, lo que puede derivar en ataques de corazón y accidentes cerebrovasculares (ictus).

Los resultados de este nuevo estudio sugieren que las calcificaciones mamarias se deben considerar un nuevo factor de riesgo de enfermedad cardiovascular común entre las mujeres. Además, subrayan que este síntoma se puede detectar a través de una herramienta médica muy rutinaria: la mamografía. En una mamografía, las calcificaciones arteriales mamarias aparecen como puntos o líneas blancas paralelas.

Las calcificaciones mamarias son pequeños depósitos de calcio que se desarrollan en los senos. No se pueden detectar examinando los pechos porque no causan síntomas. Lo que sí sabemos sobre ellas es que es más probable que aparezcan después de la menopausia. Además, suelen ser benignas. No obstante, pueden estar avisándonos de un peligro mayor como un cáncer de mama temprano y, según el nuevo estudio, una futura cardiopatía aterosclerótica.

«Investigaciones anteriores ya habían sugerido una relación», afirma Hannah Daley, autora principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Drexel de West Reading (Pensilvania). «Pero nuestro estudio pretendía evaluar la asociación longitudinal entre las calcificaciones arteriales mamarias y la cardiopatía aterosclerótica. Basándonos en lo que encontramos, creemos que la presencia de calcificaciones arteriales mamarias en una mamografía debería notificarse de forma rutinaria».

«Estudios como éste son alentadores porque aportan información sobre una herramienta que los profesionales sanitarios podrían utilizar para determinar el riesgo de cardiopatía en las mujeres», afirma la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society. «Además, refuerza que los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres son diferentes que en los hombres», concluye.