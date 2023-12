El riesgo de infertilidad de la mujer aumenta un 3% por cada centímetro adicional de cintura

Muchos estudios han destacado la relación entre la obesidad y la infertilidad en las mujeres, ya que la obesidad puede contribuir a los problemas de ovulación y a los períodos menstruales irregulares. También contribuye a una menor respuesta a los tratamientos para la infertilidad y a los abortos espontáneos. En el caso de los hombres, la obesidad también se asocia con un riesgo más alto de infertilidad.

Ahora una nueva investigación ahonda sobre esta misma idea, pero arrojando datos concretos sobre la circunferencia abdominal para analizar la salud reproductiva de las mujeres.

Así, según un estudio publicado en la revista "PLOS ONE" , el riesgo de infertilidad de las mujeres aumenta por cada centímetro adicional de cintura, aunque la actividad física puede tener un efecto protector.

Un dato que puede ser de gran ayuda para una parte de las parejas en edad reproductiva que se estima que son infértiles: entre un 8 y un 12% de parejas en el mundo y casi una de cada siete parejas en los países desarrollados.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los datos de 3.239 mujeres participantes de entre 18 y 45 años de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (Nhanes) de EE UU.

Inicialmente, el número de participantes fue de 29.400. Pero esta cifra disminuyó después de excluir del estudio los datos de aquellas que se quedaron embarazadas o que era físicamente imposible que pudieran quedarse en estado. También fueron excluidas aquellas por debajo de 18 años y aquellas por encima de 45 años, así como los datos de 14.452 hombres. También se eliminaron aquellos participantes en os que faltaban datos sobre su infertilidad y perímetro abdominal, etc.

Pues bien, tras esta criba, los investigadores analizaron sus respectivos datos y vieron cómo la circunferencia abdominal se asoció con infertilidad femenina independientemente del IMC.

Así, de las 3.239 mujeres participantes, un 11,1% (327) eran infértiles. Comparadas con el grupo sin infertilidad, las mujeres infértiles eran mayores (35,1 frente a 30,7), tenían una circunferencia abdominal y un IMC mayores (102,8 cm frente a 93,7 y 31 frente a 28,7, respectivamente). Además, tenían más probabilidades de tener una mejor educación, tener una pareja estable (75,3 vs 52,5%), haber estado embarazadas alguna vez (84,6 vs 59,7%), tener más hipertensión (18,7% frente a 11,6%) y diabetes (6,7 frente a 2,3%), así como ser fumadoras (37,4 vs 28,9%) pero no más bebedoras (77,2% vs 77,8%).

Pues bien, al recrear diferentes modelos, los investigadores descubrieron que el riesgo de infertilidad de las mujeres aumenta casi un 3% por cada centímetro adicional de cintura.

Al dividir las participantes en cinco grupos según su perímetro abdominal, los investigadores detectaron que las mujeres que presentaban los quintiles más elevados tenían 2,64 veces más riesgo de infertilidad que aquellas que estaban en los niveles más bajos.

El ajuste suave de la curva reveló una relación no lineal pero positivamente dependiente entre la circunferencia de la cintura y la infertilidad femenina. Además, encontraron una relación en forma de U invertida entre la circunferencia de la cintura y la infertilidad femenina en participantes que realizaban actividades recreativas moderadas y una relación en forma de J entre la circunferencia de la cintura y la infertilidad femenina en participantes que realizaban poca actividad recreativa.