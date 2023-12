Por qué el Nolotil está prohibido en más de 40 países

La Asociación de Afectados por Fármacos, conocida como ADAF, ha interpuesto recientemente una demanda contra el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La demanda alega vulneración de derechos fundamentales y tiene como objetivo que se deje de recetar en toda España cualquier medicamento que contenga metamizol, especialmente Nolotil. ADAF pide justicia y seguridad en el uso de los medicamentos, y que se asuma responsabilidad por la falta de información sobre los efectos secundarios no advertidos.

ADAF señala que el Nolotil ya está prohibido en cerca de 40 países y critica que en España se recete prácticamente para todo tipo de dolores, desde cefaleas hasta dolores musculares y postoperatorios, sin advertir adecuadamente sobre sus riesgos y los efectos secundarios que puede llegar a provocar. Este hecho ha causado cierta alarma, porque el Nolotil, junto con el ibuprofeno y el paracetamol, es uno de los medicamentos más vendidos y consumidos en nuestro país. De hecho, se venden más de 22 millones de unidades cada año, según datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.

Los riesgos del Nolotil

El Nolotil es un analgésico que se utiliza para aliviar el dolor agudo, moderado o intenso que puede surgir después de una operación o un trauma, o debido a cólicos o tumores. También se recurre a él cuando la fiebre es alta y no responde a otras medidas o medicamentos. La dosis de Nolotil se ajusta en función de la intensidad de los síntomas y de la tolerancia individual al medicamento.

Envase de Nolotil de 575mg. El medicamento más vendido en nuestro país | Fuente: Europa Press La Razón

Es vital seguir al pie de la letra las instrucciones dadas por el médico que lo recetó y estar atentos a la aparición de posibles efectos secundarios que requerirían una visita adicional a nuestro médico de cabecera. El Centro de Información de Medicamentos Autorizados (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha señalado que, entre todos los posibles efectos secundarios del Nolotil, la agranulocitosis es con diferencia el más grave.

El metamizol, el principal componente del Nolotil, es uno de los ingredientes más comunes en los analgésicos, antipiréticos y espasmolíticos. A pesar de ser considerado seguro por las autoridades sanitarias de nuestro país, conlleva un riesgo asociado: la agranulocitosis, que es sin duda el problema más grave que puede causar el Nolotil.

La agranulocitosis es una enfermedad infrecuente, pero sus consecuencias pueden ser extremadamente graves e incluso mortales. Esta patología sanguínea reduce la cantidad de granulocitos, lo que debilita la capacidad del cuerpo para combatir los gérmenes y las infecciones. Si experimentas cualquiera de los síntomas de la agranulocitosis, como fiebre, escalofríos, debilidad, dolor de garganta, llagas en la boca o garganta, sangrado de las encías, dolor óseo, presión arterial baja, latidos cardíacos rápidos y dificultad para respirar, no dudes en consultar a tu médico.

La AEMPS recomendó "no utilizar metamizol en pacientes en los que no sea posible realizar controles, por ejemplo, turistas" después de que 10 turistas británicos murieran en nuestro país en 2018. Desde entonces, no está permitido vender este medicamento a los turistas que visitan España. Aunque no está confirmado, parece que las poblaciones del norte de Europa están más predispuestas a desarrollar agranulocitosis debido a ciertas características genéticas.

Otros efectos adversos

La agranulocitosis se destaca como el efecto adverso más peligroso que puede surgir a raíz de la ingesta de Nolotil. No obstante, existen otros efectos secundarios relevantes. Por ejemplo, la hipotensión severa puede ocurrir cuando la presión arterial cae por debajo de los niveles seguros, lo que implica que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre para funcionar correctamente.

Presentan una demanda colectiva de 500 millones de euros por los daños del Nolotil larazon

Además, se pueden producir reacciones cutáneas graves, hemorragias gastrointestinales o incluso fallos hepáticos. Tras cesar el tratamiento, la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática logran una recuperación completa. Sin embargo, en casos aislados, se ha tenido que recurrir al trasplante de hígado debido a la gravedad de las lesiones.

La mayoría de estos efectos están clasificados como raros o muy raros, es decir, pueden afectar a una de cada 1.000 o 10.000 personas. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el aumento en la incidencia de las reacciones adversas asociadas al Nolotil puede estar relacionado con el incremento del consumo de este fármaco en los últimos años. También enfatizan que este medicamento debe usarse solo para tratamientos de corta duración, con un límite máximo de siete días, y siempre bajo prescripción médica.