Justin Bieber explica por qué ha dejado de seguir a su mujer, Hailey Bieber

Los rumores de crisis entre Hailey y Justin Bieber no han hecho más que acrecentarse en los últimos días, después de que el cantante dejara de seguir a su esposa en las redes sociales. Sin embargo, el cantante de "Baby" o "What do you want?" se ha apresurado a aclarar que todo ha sido un malentendido.

"Alguien entró a mi cuenta y ha dejado de seguir a mi mujer. La cosa se está poniendo rara por aquí", ha explicado Justin Bieber. El cantante ha compartido además una imagen de Hailey en blanco y negro tomada durante sus vacaciones en Aspen (Colorado) acompañada del siguiente mensaje: "La mejor mujer que conozco y conoceré".

En las imágenes compartidas por el artista se ve a la pareja cenando y posando con ropa de esquí a punto de disfrutar este deporte y que, definitivamente, ponen punto y final a los rumores de crisis en el matrimonio.

Hace unos días, los seguidores de Justin también advertían de que éste había dejado de seguir a su suegro Stephen Baldwin. Además de al actor y productor, el cantante ha eliminado de sus perfiles a Usher, con quien trabajó en su mayoría al inicio de su carrera, a su ex representante Scooter Braun y Ryan Good, quien fue su padrino en su boda con Hailey.

La propia Hailey se pronunció también hace unos meses compartiendo un video viral que decía "No estás bien, y estás bien", dedicándoselo a los que especulaban sobre su relación y desmintiendo los rumores que circulaban sobre ella y Justin.