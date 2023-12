La enfermedad que padece Brad Pitt aumenta en el mundo, según un trabajo de Harvard

"¿Por qué me cuesta reconocer o acordarme de las caras de las personas?". Aunque no lo creamos, se trata de una pregunta muy buscada en internet, que concentra más de 110.000.000 resultados en Google. Esto significa que son muchas las personas que presentan dificultades a la hora de recordar quién es esa persona que te está saludando por la calle y que no reconoces, por más que te esfuerces.

La explicación más probable a este fenómeno es que la memoria visual no es tu punto fuerte. Y es que la percepción no deja de ser una habilidad cognitiva más del ser humano, que como otras, se presenta en diferentes niveles en diferentes personas. No obstante, si el problema alcanza recurrencia y gravedad, podemos estar hablando de que quizá se padezca prosopagnosia, una "enfermedad" que va en aumento y que padece el actor Brad Pitt.

El también productor, que cumple 60 años, reveló que tenía este trastorno cognitivo en su entrevista a corazón abierto para la revista GQ, el año pasado. Esta condición no le permite al cerebro de quien la sufre procesar la información necesaria como para distinguir las caras. Al momento de la charla, el actor explicó que aún no había recibido un diagnóstico oficial, pero ahondó en las dificultades que conlleva vivir con esta condición a la hora de interactuar en situaciones sociales.

Según él, la gente lo toma por egocéntrico y distraído cuando, en realidad, le cuesta reconocer las caras, sobre todo las de la gente a la que acaba de conocer. "Nadie me cree", admite con frustración. Como medida, Pitt dijo que había tomado la decisión de restringir sus apariciones públicas al máximo porque conocer gente nueva le genera "muchísima ansiedad".

Desafortunadamente, no es una cuestión que pueda mejorar. De hecho, no existe ningún medicamento o tratamiento que pueda revertir la prosopagnosia, así que lo único que pueden hacer los afectados es entrenarse y utilizar una serie de trucos para reducir las consecuencias negativas. Según declaraciones de la propia estrella, esta enfermedad afecta a Brad Pitt desde hace casi 10 años (comenzó en 2013).

Previamente, se consideraba que la "ceguera de rostros" afectaba a entre un 2 y un 2,5% de las personas en todo el mundo. No obstante, el último estudio sobre la prevalencia de las prosopagnosia aumenta las cifras. Publicado en el medio especializado Cortex y liderado por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el trabajo encuentra que podría padecerla hasta 1 de cada 33 personas, lo que supondría un 3,08% de la población.

Según el estudio, hay un número desconocido adicional de personas que han adquirido la ceguera facial después de una lesión cerebral. En concreto, la patología puede estar causada por tres motivos. El primero ya lo hemos visto, y sería adquirido como resultado de una lesión o de una enfermedad. El segundo, atiende a una causa congénita (por anomalías genéticas). Y, por último, puede desarrollarse de manera anómala durante la vida.

Prosopagnosia: quienes la padecen no pueden seguir una película

En algunos casos el síndrome puede llevar no solo a no reconocer a personas conocidas, sino incluso el rostro de uno mismo, ya sea en el espejo o en fotografías. Sin embargo, no hay una sola manera de presentar prosopagnosia. Estos pacientes sí recuerdan a las personas que les son conocidas: familiares y amigos y recuerdan sus rostros. Pero, al momento de verlos, no los reconocen.

En cambio, el reconocimiento de expresiones se mantiene, pudiendo así saber si la cara expresa alegría, tristeza o ira. También detectan el sexo, la edad y la raza e incluso distinguen las caras que les parecen atractivas de las que lo son menos.

"Para ello han de recurrir a señales como: ropa (modo de vestir), gafas, pelo, particularidades de la cara como cicatrices, forma de la nariz, esperar a que las personas les hablen para saber quiénes son por las características de su voz, forma de caminar, etc. Son capaces de reconocer los elementos que componen una cara (ojos, nariz, boca) y pueden distinguir una cara de otro objeto e incluso una cara dentro de otra", explica un estudio español sobre la prosopagnosia de un paciente clínico.

Como vemos, el "único" problema es que no reconocen los rostros. No los asocian con un nombre. Por todo ello, suelen evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones y también les resulta difícil seguir el argumento de una película, ya que no pueden identificar a los personajes.

Sin embargo, el trabajo español resalta que el conocimiento que actualmente se tiene de este síntoma es limitado. Esto conlleva que "el paciente deambule por consultas médicas sin alcanzar un diagnóstico definitivo, no sintiéndose comprendido y pudiendo llegar a la depresión". Por todo ello, podría ser necesario mejorar la consideración clínica de esta enfermedad.