Recomendaciones a seguir para una vuelta a la rutina saludable

Las vacaciones de verano suelen ser sinónimo de descanso, pero a la vez rompen la rutina y los «hábitos saludables» ya que se tiende a comer y cenar fuera, dejar a un lado el deporte o cambiar los horarios de sueño.

1. ¿Cuál es el primer paso a seguir para recuperar esos hábitos saludables?

Lo primero que hay que recuperar es la rutina del sueño, que es el motor principal de los hábitos saludables. Para planificarlo con antelación es bueno que, los últimos días de recreo, comiences a acostarte un poco más pronto y te levantes a una hora más cercana a lo que acostumbras para tu trabajo.

2. ¿Con qué alimentos llenamos la nevera?

No conviene hacer la compra de reposición al día siguiente de instalarse en casa. Es mejor hacer la lista ese día y la compra en el segundo o tercer día, porque así te aseguras de que has planeado los productos propios de una alimentación saludable, segura y variada. De otra manera, si es el primer día, se hace de manera rápida e inconsciente, solo para reponer espacios en la nevera o los armarios, y es fácil adquirir demasiados productos altamente procesados y casi seguro, demasiados dulces. Aunque no es recomendable retrasarla mucho porque se puede caer en la tentación de «total por un día, un bocata para comer no pasa nada». Después habría que seguir una dieta mediterránea, rica en hortalizas, verduras y frutas.

3. ¿Es bueno seguir unos horarios concretos en las comidas?

Sí, de hecho, hay estudios que demuestran que, además de alimentos nutritivos y seguros, para hacer una alimentación saludable y variada, que no engorde, es fundamental el horario de las ingestas. Es decir, no solo lo que se come, sino cuándo se come y cómo se come. Estos estudios han mostrado que la hora de la comida y la cena avisa de la eficacia de la pérdida de peso, así como que cenar tarde provoca una peor asimilación de los hidratos de carbono en nuestro organismo y, por tanto, engordan menos si hacia las 9:00 de la noche ya has cenado y tardas unas dos horas en acostarte.

4. Mucha gente recurre a las dietas detox. ¿Cuáles son sus peligros?

No existe ninguna fórmula mágica ni milagrosa para tener una imagen con la delgadez que ha fijado la sociedad de consumo. Estas dietas se caracterizan por ser muy restrictivas en energía y desequilibradas en algunos nutrientes. Ya solo por el hecho de excluir de la dieta alimentos con nutrientes necesarios para el organismo, aumentan el riesgo de padecer graves repercusiones físicas y psíquicas de salud. Pueden acarrear también algunos desórdenes alimenticios que podrían desencadenar graves trastornos de la conducta alimentaria, ya que, además, se suelen publicitar acompañadas de fármacos o productos «saciantes y adelgazantes» que realmente son diuréticos o laxantes que enmascaran como «depurativos quemagrasas».

5. Sueño, alimentación… ¿y el deporte?

Es muy importante, pero el mejor momento para empezar con el deporte es cuando ya dominas el día a día, así te comprometes contigo y con tus necesidades familiares. Además, no es necesario acudir a un gimnasio, con caminar o subir escaleras en nuestro día a día es suficiente para estar activos.

6. ¿Qué consejos daría para que la vuelta de las próximas vacaciones no sea tan dura?

Sería conveniente no abandonar radicalmente los hábitos saludables de la vida diaria. Está bien tomarse algunas licencias de lo rutinario, pero no es conveniente un abandono total.