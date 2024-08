Relacionan un conocido medicamento para adelgazar con el riesgo de suicidio

No es la primera vez que un estudio científico relaciona a este medicamento para la diabetes, que también se prescribe para adelgazar en caso de obesidad, con la aparición de pensamientos suicidas. La semaglutida, comercializada bajo el nombre comercial de Ozempic (entre otros), ya enfrentó la misma acusación hace aproximadamente un año.

Tras reportarse varios casos de ideación suicida y autolesiones, el comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento inició una investigación que comenzó en en julio de 2023 y terminó en abril de este año. El organismo terminó por asegurar que la evidencia actual disponible no respalda una asociación causal entre los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) con pensamientos y acciones suicidas o autolesivas.

Ahora, aparece un nuevo estudio que afirma que sí encontró una relación entre el uso de fármacos GLP-1 a base de semaglutida con los pensamientos suicidas, aunque su mensaje es sutil. El trabajo se publica en la prestigiosa revista académica JAMA Network Open. En él se constata una "desproporción" en el número de personas que toman estos medicamentos y antidepresivos o benzodiacepinas que declaran tener ideas suicidas.

La investigación se ha realizado en base a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recopilan los acontecimientos adversos relacionados con medicamentos en 140 países. Este hallazgo es la primera prueba científica que relaciona el riesgo de depresión y suicidio a los medicamentos.

Qué son los GLP-1 o semaglutida y por qué se relacionan con el suicidio

Los medicamentos GLP-1 se desarrollaron originalmente para ayudar a las personas con diabetes a mantener unos niveles de azúcar en sangre y un peso saludable. Pero estos fármacos pasaron de copar las revistas médicas a las del corazón cuando famosos como Kim Kardashian o Elon Musk afirmaron tomarla para adelgazar con resultados "milagrosos". Desde entonces se han popularizado como fármacos para perder peso, con Ozempic o Wegovy (semaglutida) aprobados en España. Otros fármacos como Mounjaro se basan en otros principios activos (tirzepatida).

La preocupación de los expertos en relación con los fármacos GLP-1 y la ideación suicida tuvo su origen en tres pacientes de los que se informó en Islandia, y en 201 informes similares recibidos por la FDA (el equivalente a la EMA en Estados Unidos). Desde entonces, la EMA y la FDA han investigado la cuestión. Ninguno encontró conexión entre los fármacos y los pensamientos suicidas. De hecho, en enero de esto, EE UU informó sobre un estudio en el que se descubrió que las personas que tomaban fármacos GLP-1 tenían menos ideas suicidas que otras personas.

Lo inusual del nuevo estudio, y lo que añade al debate, es que sí encontró una «señal» de desproporcionalidad. Específicamente, entre las personas que tomaban tanto medicamentos con semaglutida como antidepresivos o benzodiacepinas. El autor principal, Georgios Schoretsanitis, indica que esta señal de desproporcionalidad «es un indicio y no puede interpretarse como un indicador de gravedad».

Por lo momento, indica, no está claro cómo de fuerte es la asociación, ni el estudio demuestra en modo alguno una relación causal. A día de hoy no se ha descrito ningún mecanismo definitivo que vincule los medicamentos GLP-1 y la ideación suicida. No obstante, hay desacuerdo entre los estudios. Una de las hipótesis probables que explican este fenómeno es que la incidencia de ideación suicida sea tan rara que es difícil evaluar con precisión. También es difícil separar los factores de estrés psicológico existentes de los posiblemente causados por el GLP-1.

Mantener a salvo a los usuarios de semaglutida

Schoretsanitis sugiere «que los médicos que prescriben semaglutida deban informar a sus pacientes sobre los riesgos de los medicamentos, evaluar su historial psiquiátrico, y evaluar el estado mental de los pacientes antes de iniciar el tratamiento con semaglutida».

«Si es necesario, como en casos de ideación suicida persistente o en casos de otros trastornos mentales relevantes, el médico tratante debe involucrar a diferentes especialistas, incluyendo un psiquiatra y/o psicólogos clínicos para una evaluación psicológica y psiquiátrica», opina.

El experto también calificó de «preocupante» que algunas personas obtenga recetas por Internet de Ozempic y las reciban a domicilio. «Desaconsejamos encarecidamente el uso de semaglutida fuera de lo indicado y sin ningún tipo de supervisión médica», dice. «Una de las razones por las que la mayoría de los medicamentos sólo están disponibles con receta es para asegurarse de que se utilizan adecuadamente, y esto incluye la posible supervisión de los efectos secundarios emergentes».

Teléfono de la Esperanza: 717 003 717. Pide ayuda hoy mismo. Disponible las 24 horas, todos los días de la semana.