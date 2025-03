Sanidad aconsejó agrupar a los mayores en las residencias

Tal y como adelantó en exclusiva LA RAZÓN en junio de 2020, no ha pasado desapercibido el documento de Sanidad según el cual fue este Ministerio quien instruyó para que los mayores con covid fueran agrupadas en residencias, no priorizando el traslado a los hospitales, aunque estos no estuvieran colapsados. Si no era posible mantenerlos en habitaciones individuales, se recomendaba el «aislamiento por cohorte», concentrarlos en un mismo espacio.

Información que aflora a propósito de la polémica que aún colea sobre los fallecidos en centros para la tercera edad durante la pandemia. La exministra Maroto dijo que los ancianos que murieron en Madrid fueron «asesinados», si bien luego matizó sus palabras. La CAM no fue la región con más muertes en residencias, sino la quinta tras Cataluña, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha. Pero el PSOE no ha querido movilizar ninguna denuncia en estas autonomías, gobernadas entonces por socialistas y aliados nacionalistas.

La realidad es que el Mando Único para las residencias recaía en el Gobierno central, y que era el vicepresidente Pablo Iglesias su responsable. Así lo puso de manifiesto Pedro Sánchez en 2021 cuando dijo: «Reconozco la labor que hizo con las residencias de mayores en plena pandemia al frente del Ministerio de Derechos Sociales». Un año antes, el propio Iglesias expresó que «tanto el Ministerio de Defensa como el de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia para los Derechos Sociales que nos pongamos al frente de los operativos de asistencia social. Asumimos la tarea con el máximo compromiso». Asunto tan claro como que la presidenta de la patronal de las Residencias declaró en el Congreso, según recuerda Macarena Olona, que «cuando estábamos bajo el mando de Iglesias y pedían medicinas, lo que les mandaban eran morfina». PSOE y Podemos rechazaron crear una Comisión de Investigación.