Síndrome de Reiter: la última enfermedad venérea que ha contraído el actor porno Nacho Vidal

El ex actor porno Ignacio Jordà, más conocido como Nacho Vidal, ha vuelto a ponerse delante de la cámara. En esta ocasión, para conceder una entrevista. En ella ha confesado qué enfermedad venérea fue la última que contrajo y por qué le perseguirá toda la vida. Además de sincerarse sobre su estado de salud, explicó por qué abandonó la industria pornográfica.

La conversación tuvo lugar en el programa Colapse del canal autonómico catalán TV3. El que también fue productor y director de cine para adultos contó que desconectó de las ondas siete años y que ya no ve la televisión. Ante la duda de por qué abandonó su profesión, Vidal manifestó: "Me di cuenta de que mucha gente empezaba a tener relaciones sexuales viendo mis películas. ". Así que "cambié como productor y director".

Por ello, cuenta que hay una serie de películas suyas más "ligeras y tranquilas", que "nada tienen que ver con lo que hacía Rocco Siffredi", que fue su mentor y quien le llevó a trabajar a Hollywood. "Empecé a producir películas con preservativo, pero mis ventas cayeron", remacha, acerca de su intento por cambiar la industria de las películas eróticas en ese momento, y ya como productor.

"Me ha quedado crónica para toda la vida"

El valenciano de nacimiento realizó un resumen sincero de las distintas enfermedades de transmisión sexual que ha padecido por hacer cine porno. En un momento de la entrevista, admitió: "He contraído todas las ETS menos el VIH. Una de ellas me ha quedado crónica para toda la vida". Sobre esta afección dijo "es la que me crea problemas".

Se trata del Síndrome de Reiter. "Es una artritis reactiva", indica Vidal, quien señala estar tomando "una medicina biológica con unas pastillas" para tratar la patología. El Síndrome de Reiter es autoinmune, en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a sus propios tejidos sanos porque los confunde con tejidos ajenos. Su evolución es variable y puede derivar en la cronicidad. Se caracteriza por ser una enfermedad sistémica, que afecta al cuerpo entero.

Nacho Vidal en 'Lo de Évole' Atresmedia

El ex actor explica que tardaron varios meses en detectarle la enfermedad "porque es muy rara". La incidencia a nivel mundial es variable, oscilando entre 30 a 200 casos por 100.000 personas, según un estudio publicado en el repositorio Elsevier. Además es una enfermedad muy diversa en gravedad y que se presenta de formas distintas, lo cual dificulta el diagnóstico.

El Síndrome de Riter se desencadena por una infección genitourinaria o gastrointestinal. La sintomatología se inicia aproximadamente 4 semanas después del episodio infeccioso, pudiendo surgir hasta varios meses después.

En algunos casos, se considera un síndrome secundario de otras infecciones, como la clamidia. En los casos de artritis reactiva secundaria por infección, se manifiesta con la misma frecuencia en individuos del sexo masculino y femenino. Sin embargo, en los provocados por infecciones venéreas, la incidencia en hombres es 20 veces superior.

El día en que se la diagnosticaron, cuenta, "llevaba tres meses en la cama sin poder caminar. Es como la gota, pero multiplicada por dos millones. No podías mover nada y tenía mucha fiebre", relata. Además de síntomas articulares, la conjuntivitis y la uretritis (hinchazón de la uretra) forman parte del cuadro típico, así como diversas lesiones en piel y mucosas.

En cuanto al tratamiento, difiere mucho de un paciente a otro porque el Síndrome de Reiter tiene una evolución variable. El período natural es de 3 a 12 meses, y puede volverse crónica o resolverse.