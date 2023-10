¿Síntomas del Alzheimer? Estas son las señales a las que debes estar atento

La enfermedad de Alzheimer es una de las más temidas por los españoles. Así lo indica un estudio realizado por la empresa Ipsos y que fue impulsado por la Fundación Pasqual Maragall, que sitúa al Alzheimer como la segunda enfermedad que más temor inspira en los españoles (64%)… sólo por detrás del cáncer (70%) y muy lejos de la tercera enfermedad más temida, que es el ictus (47%).

Lo más terrible de esta enfermedad es que afecta las células nerviosas que actúan como mensajeros entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando las conexiones entre las células están dañadas por el Alzheimer, esto causa problemas en la forma en que afectado piensa, planifica y recuerda. Por eso, uno de los síntomas más tempranos del Alzheimer es la pérdida de memoria, especialmente la memoria reciente.

Resonancia magnética de una persona con Alzheimer Dreamstime Dreamstime

El Alzheimer no tiene cura. No obstante, detectar la enfermedad y diagnosticarla a tiempo es condición necesaria para que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos puedan ser efectivos y puedan retrasar el deterioro cognitivo, incrementando también la calidad de vida del paciente y la de sus familiares.

Existe un problema en la detección del Alzheimer, y es que la pérdida de memoria que siempre acompaña a la enfermedad suele confundirse con el deterioro cognitivo leve que a todo el mundo le sucede cuando llegamos a cierta edad. La situación es tan grave que en torno a un 64% de los españoles que padecen la enfermedad en estadio grave no están diagnosticados. Para diferenciar los síntomas del deterioro cognitivo y los del Alzheimer tenemos que fijarnos en la naturaleza de esos olvidos.

Paciente con la enfermedad de Alzheimer FREEPIK FREEPIK

El deterioro cognitivo leve se evidencia cuando perdemos objetos con frecuencia, nos olvidamos de citas con el médico, las palabras se nos olvidan, etc. En estos casos, no podemos hablar de “despistes puntuales”. En el caso del Alzheimer, la enfermedad se manifiesta con problemas más graves. Implica olvidarse de cosas que acaban de ocurrir; patrones de sueño drásticamente alterados; dificultades severas a la hora de realizar tareas básicas como comer, lavarse los dientes; episodios depresivos; alucinaciones sensitivas; incapacidad para reconocer el peligro; falta de lucidez y problemas del lenguaje, etc.

Otros síntomas del Alzheimer incluyen perder el interés en actividades que antes disfrutaban, vacilación a la hora de tomar decisiones, cambios en la personalidad y el comportamiento y aparición de conductas impulsivas o agresivas. Las personas afectadas también pueden tener dificultades para hablar o escribir, o confundir palabras o fechas importantes. En las últimas etapas de la enfermedad, pueden aparecer síntomas más graves, como alucinaciones, dificultad para tragar o dificultad para moverse.

Si detecta alguno de estos síntomas, es importante hablar con un médico de inmediato. Ya que un profesional podrá realizar las pruebas pertinentes para determinar si efectivamente hay una enfermedad subyacente detrás de estos cambios de comportamiento… y recomendar tratamientos que pueden ayudar a retrasar el avance de la enfermedad. Ahora bien, lo único que ha demostrado ser realmente efectivo a la hora de retrasar al máximo la aparición y consolidación de la enfermedad es mantener un estilo de vida saludable.

Persona con alzheimer comiendo FREEPIK FREEPIK

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Chicago realizaron un estudio sobre el desarrollo del Alzheimer y encontraron que una buena dieta, actividad cognitiva estimulante, ejercicio físico regular, una vida sin tabaquismo y consumo moderado de alcohol podrían retrasar hasta en 3,1 años los síntomas de la enfermedad en mujeres… y hasta en 5,7 años en el caso de los hombres.